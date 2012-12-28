В бюджет Липецка поступили 480 миллионов налога от продажи акций завода «Прогресс»

Эти «упавшие с неба» деньги мэрия направит на затыкание дыр в бюджете.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова представила депутатам пакет очередных правок муниципального бюджета. Мэрия предложила распределить более 80 млн рублей межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 50 миллионов предложено выплатить компании депутата горсовета Андрея Бугакова как оплату за дополнительные работы, возникшие при капремонте 4-й школы Липецка. 23 миллиона пойдут на строительство котельной на Соколе, четыре миллиона — на содержание дорог плюсом к ранее выделенным средствам профильному департаменту, три миллиона — на поощрения лучших муниципальных служащих, два миллиона — на антитеррористическую защищенность учреждений образования.

Также Татьяна Григорова сообщила о неожиданных 420 миллионах рублей поступлений в виде налога на доходы физлиц. Эти «упавшие с неба» деньги мэрия решила направить на единовременные муниципальные выплаты контрактникам Минобороны (этих средств должно хватить до июля)*.

Депутаты одобрили весь пакет поправок. В итоге бюджет Липецка по доходам составил 22,7 млрд рублей, по расходам — 24 миллиарда.

Представитель дептранса мэрии Юлия Проскурина сообщила о начале работы садоводческих маршрутов в Липецке с 11 апреля. Она рассказала, что из бюджета на такие перевозки, бесплатные для пассажиров, выделены, как в прошлом году, 56 млн рублей. Однако первые торги на перевозки не состоялись — на них ни один из перевозчиков не заявился. Тогда дептранс объявил аукционы во второй раз, выставив на торги поездки по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. На такой вариант перевозчики согласились.

Таким образом, Липецк остался в числе немногих городов, где бесплатный проезд до садов и обратно предоставляется всем гражданам без исключения. В других регионах поддержка чаще либо адресная (например, только для пенсионеров или многодетных), либо частично оплачиваемая гражданами.

Юлия Проскурина добавила, что к окончанию дачных поездок, к 25 октября, пробег автобусов в общей сложности составит 522 тысячи километров — это значительно больше, кстати, чем расстояние от Земли до Луны.

А еще депутаты забросали вопросами заместителя директора регионального ФКР Лилию Чернышову, рассказавшую о работе ведомства в 2025 году и планах на этот год. Депутатов интересовала безопасность лифтов в старых домах из-за сдвига сроков их эксплуатации. Изначально регламент Таможенного союза предусматривал, что все лифты, отслужившие 25 лет, подлежат замене или ремонту до 15 февраля 2025 года. Теперь этот срок продлен на пять лет — до 15 февраля 2030-го.

Безопасно ли эксплуатировать 30-40-летние лифты? По словам Лилии Чернышовой, да. Она сообщила, что подъемники проверяют ежегодно, и что в Липецкой области ни один из них не выведен из эксплуатации. По оценке регионального ФКР, к 2030 году нужно поменять еще порядка 300 лифтов. Жителям многоэтажек на спецсчетах это нужно сделать самостоятельно. Если такого не случится, мэрия вправе принудительно перевести такие дома на котловой способ сбора взносов на капремонт (в Липецке на спецсчетах сейчас 107 домов с лифтами).

Отвечая на вопрос спикера горсовета Евгении Фрай о странностях работы новых лифтов с китайской электроникой, заместитель директора ФКР сказала, что сейчас в регион попадают преимущественно подъемники московского Карачаровского механического завода, выпускающего лифты «без слишком чувствительной электроники».

*После сессии GOROD48 выяснил, откуда взялись эти 420 млн рублей НДФЛ. Их заплатила уже бывшая собственница последнего пакета акций завода «Прогресс», проданного осенью 2024 года новым владельцам. Напомним, что в декабре 2024 года бюджет Липецка также получил от этой сделки полмиллиарда рублей от того же налога на доходы физических лиц.
Комментарии (1)

Непонятно
43 минуты назад
Почему на сады бесплатно? А в деревню на сад платно?
