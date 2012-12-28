41-летнюю закладчицу задержали в лесу с пятью килограммами «соли»

Женщина приехала на криминальную подработку в Липецкую область вместе с 16-летней дочерью. Сейчас мать арестована, дочь — в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В лесу у села Вторые Тербуны Тербунского округа полицейские задержали 41-летнюю жительницу Краснодарского края с пятью килограммами «соли».Как сообщает «МВД Медиа», по данным следствия, предложение о заработке на распространении наркотиков женщина нашла в интернете. В Липецкую область она приехала из своего региона на личном автомобиле «Чанган» вместе с 16-летней дочерью — девушка о цели поездки ничего не знала.Женщину задержали с поличным в ночью в лесном массиве на восточной окраине села Вторые Тербуны, где она забрала наркотик из тайника. Текстильную сумку с порошкообразным веществом полицейские нашли на капоте иномарки, ещё четыре свёртка находились в рюкзаке задержанной. Крупную партию наркотиков — а это был N-метилэфедроном общей массой около пяти килограммов — женщина собиралась сбыть через закладки.Наркотики изъяты, машина как вещдок помещена на специализированную стоянку. Также была изъята сапёрная лопатка, два сотовых телефона, банковская карта и упаковочные материалы для расфасовки «синтетики».Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сама подозреваемая арестована на время следствия, её дочь помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.