C ростовчанки взыскали отправленные на «безопасный счёт» воловской пенсионеркой деньги

Причём деньги для мошенников пенсионерка взяла в кредит.

Прокуратура Воловского района через суд взыскала в пользу обманутой мошенниками пенсионерки деньги.По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё два года назад — летом 2024 года женщине позвонил «сотрудник банка» и убедил её взять кредит и перевести на «безопасный счет» более 41 тысячи рублей.Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ, и в ходе его расследования полицейские вышли на владелицу счета — жительницу Ростовской области. Деньги ей пришлось вернуть.