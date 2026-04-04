Происшествия
2085
04.04.2026 09:52
18

В Ельце спасатели вытащили собаку со льдины

Псина боялась и стихии, и людей.

Сотрудники елецкого МЧС провели спасательную операцию по вызволению бродячего пса, оказавшегося на оторванной льдине посреди пруда у посёлка Мирный.

Историю рассказала местная телекомпания. Терпящую бедствие псину заметили прохожие и позвонили на «горячую линию».

Пёс оказался между двух страхов: с одной стороны мог утонуть, с другой – боялся людей в лодке. Спасателям даже пришлось подцеплять к лодке льдину и буксировать ей несколько метров. В итоге собака оказалась существом разумным и с некоторым сомнением предалась в руки вызволителей. Те доставили её на берег под аплодисменты наблюдавших за событиями случайных зрителей.

 
Кадр съемки телекомпании «Елец»
МЧС
спасение со льда
110
1
80
60
2

Комментарии (18)

СПАСИБО, ЛЮДИ
вчера, 22:57
Огромная благодарность спасателям и неравнодушным Людям!
Гость
вчера, 19:42
Низкий поклон спасателям ! Собакам счастливой жизни и доброты ! А Вам город 48 , совет следить за написанием , не псина а Собака .
Наталья
вчера, 09:58
Спасибо огромное за спасенную собачью душу!!! Остались ещё ЛЮДИ на земле!!!!
ГОСТЬ53
вчера, 08:37
Спасибо, дорогие спасатели и вам, кто увидел и вызвал спасателей! Собачке здоровья! Хорошая новость
Гость
04.04.2026 21:46
Спасибо добрым людям! Собачке любящих, заботливых хозяев.
Снуфий
04.04.2026 21:00
Кроме "псина", другого слова не нашлось?
Тамара
04.04.2026 20:37
Собака не бродячая, с ошейником - вернется домой.
Спасибо!
04.04.2026 20:23
За то, что вы - люди!
Зося
04.04.2026 20:23
Я что-то не понимаю, бездомная псина в ошейнике? Спасателям уважение.
Фунтик
04.04.2026 19:51
Спасатели - это ребята с большой душой, и добрым сердцем. Ребятишки дай Вам Бог здоровья.
