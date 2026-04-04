В Ельце спасатели вытащили собаку со льдины

Псина боялась и стихии, и людей.





Кадр съемки телекомпании «Елец»

Сотрудники елецкого МЧС провели спасательную операцию по вызволению бродячего пса, оказавшегося на оторванной льдине посреди пруда у посёлка Мирный.Историю рассказала местная телекомпания. Терпящую бедствие псину заметили прохожие и позвонили на «горячую линию».Пёс оказался между двух страхов: с одной стороны мог утонуть, с другой – боялся людей в лодке. Спасателям даже пришлось подцеплять к лодке льдину и буксировать ей несколько метров. В итоге собака оказалась существом разумным и с некоторым сомнением предалась в руки вызволителей. Те доставили её на берег под аплодисменты наблюдавших за событиями случайных зрителей.