04.04.2026 09:52
В Ельце спасатели вытащили собаку со льдины
Псина боялась и стихии, и людей.
Историю рассказала местная телекомпания. Терпящую бедствие псину заметили прохожие и позвонили на «горячую линию».
Пёс оказался между двух страхов: с одной стороны мог утонуть, с другой – боялся людей в лодке. Спасателям даже пришлось подцеплять к лодке льдину и буксировать ей несколько метров. В итоге собака оказалась существом разумным и с некоторым сомнением предалась в руки вызволителей. Те доставили её на берег под аплодисменты наблюдавших за событиями случайных зрителей.
Кадр съемки телекомпании «Елец»
