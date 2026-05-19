Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Депутаты горсовета потребовали честности от энергетиков, но ответов на главные вопросы не получили.
Это много или мало? Какой процент старых сетей поменяют энергетики? На этот вопрос председателя комиссии Екатерины Пинаевой ответили двое: руководитель липецкого филиала «РИР Энерго» Владимир Бунеев и директор МУП «Липецктеплосеть» Дмитрий Бондаревский. Первый сказал, что его компания переложит 1% гнилых труб, а по уму ежегодно требуется менять до 5% изношенных сетей, чтобы поспевать с ремонтами за темпом старения коммунальной инфраструктуры, изношенной более чем на 70%. Руководитель МУПа сообщил, что ремонтной программой его компании предусмотрена замена 7% старых труб («Липецктеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой только два городских микрорайона: Сокол и Сырский Рудник).
Отопительный сезон в Липецке в этом году закончился необычайно поздно — 30 мая. Однако энергетики выкатили горожанам платёжки с суммами, сопоставимыми с февральскими. Почему? На этот вопрос депутата Михаила Русакова ответил заместитель руководителя региональной Госжилинспекции Сергей Музалевских. Он сообщил, что его ведомство проверяет уже десяток таких жалоб липчан. Если ГЖИ сочтёт начисления завышенными, то заявители получат перерасчёт.
Депутат Наталья Щедрина, которая руководит двумя управляющими компаниями, попросила энергетиков быть честными с жителями центра города. Она напомнила им, что в прошлом году с началом гидравлических испытаний они остались без горячей воды на всё лето, создав нервозную атмосферу. «Вам нужно было честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка!» Владимир Бунеев с критикой согласился, пообещав в этом году избежать такой проблемы. Он сообщил, что Единая диспетчерская система уже пользуется программой, которая рассылает в домовые чаты информацию об отключениях коммунальных ресурсов.
Причинами выбивающихся из графиков ремонтов и инвестиционных программ энергетики видят нехватку средств и людей. Например, «РВК-Липецк» потратил на ремонты в прошлом году 67 млн рублей, в этом — 69 миллионов. Эти средства заложены в тарифы для потребителей. На какой процент они растут, на такой же увеличивается сумма на ремонты. От тарифа зависят и зарплаты механизаторов, водителей, слесарей, сварщиков. Главный инженер горводоканала Александр Шачнев сказал депутатам, что найти желающих нырять в ямы с грязью в любое время года за существующую зарплату, мало. Молодёжи в рембригадах почти нет. Средний возраст тех, кто латает трубы, — 60 лет.
Об этом же сказал и Владимир Бунеев. Действующий тариф на тепло и горячую воду предполагает зарплату слесаря и сварщика на уровне 57 тысяч рублей. Каким-то образом в липецком филиале «РИР Энерго» им платят по 70 тысяч. И очереди на трудоустройство для работы на земле и в котельных нет. Всё плохо с персоналом и его квалификацией и у подрядчиков «РИР Энерго». Антирекламой для работы в сфере теплоэнергетики стал нашумевший случай на улице Индустриальной в Липецке, когда рассерженный долгой раскопкой горожанин застрелил сотрудника ремонтной организации.
Прошедшую зиму, как сообщил Владимир Яриков, муниципалитет пережил относительно спокойно, если не считать трёх крупных аварий на сетях: январской на улице Терешковой и двух февральских — на улицах 50 лет НЛМК и Водопьянова (в совокупности без тепла более чем на сутки оставались жители 76 многоквартирных домов и 10 объектов соцсферы — детсадов и школ). Примечательно, что в двух таких случаях рембригады МУПа ликвидировали порывы на сетях «Квадры», которые почему-то пока официально находятся на балансе муниципалитета, хотя купоны с них стрижёт федеральный монополист.
Общей проблемой любого отопительного сезона в Липецке являются «перетопы» в домах, первыми принимающими горячую воду от котельных, и «недотопы» — в последних и тупиковых многоэтажках. Как правило, в ответ на жалобы людей в таких случаях начинается «перетыкивание»: энергетики говорят о вине «управляшек», разбалансировавших тепловые узлы и пункты в домах и их системы отопления, «управляшки» же винят «Липецкэнерго» и «РИР Энерго» за то, что в дома теплоноситель попадает без нормативной температуры и давления. В своё время мэр Липецка Уваркина попыталась под угрозой кнута надавить на участников этого рынка и заставить их подписать дополнительные договоры к существующим, прописав в них ответственность сторон за нарушение тех же параметров, но энергетики ушли в глухую оборону.
— Почему так? — удивился Сергей Музалевских из ГЖИ. — Почему в Грязях в прошлом году энергетикам и УК удалось составить такие договоры и отопительный сезон прошёл без нареканий, а в Липецке этот процесс не идёт?
На вопрос ему не ответили.
Вторил чиновнику и Почётный гражданин Липецка, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Липецкой области Фёдор Жигаров. Он прямо в глаза представителям ресурсных организаций сказал, что «такой схемы теплоснабжения, как в Липецке, нет не то что в России — в мире не существует!»
Возможно, бывший вице-спикер нескольких созывов горсовета вспомнил, какой фурор 10 лет назад произвёл доклад теплотехника и общественника (позже ставшего заместителем руководителя Госжилинспекции) Максима Пустовалова, в котором он отметил разрушение сначала энергетиками, а затем и «управляшками» существовавшей в Липецке системы теплоснабжения. В итоге прежний, ГОСТовский, график подачи теплоносителя температурой 150 градусов на выходе из котельных и 70 градусов на обратке со срезкой в разное время на уровне 120–130 градусов изменили до параметров 130–110/70–50 градусов. С тех пор подача тепла в Липецке осуществляется в ручном режиме, с тех пор все знают, что такое «перетопы» и «недотопы».
Однако липчанам пообещали изменение ситуации в новом отопительном сезоне. Сейчас энергетики под эгидой вице-мэра Павла Кузнецова занимаются установкой в теплопунктах домов с помощью УК терморегуляторов. Они не пустят кипяток в общедомовую систему, если температура обратки в ней превышает допустимую. Владимир Бунеев из «Квадры» считает, что такие регуляторы позволят проталкивать теплоноситель горячим дальше по сетям к тем домам, которые страдают от «недотопов». А толчком к такой работе над ошибками стала трагедия в подмосковном Обнинске, где в январе 75-летний пенсионер принимал ванну в своей квартире, и заживо сварился в хлынувшем из крана кипятке.
Первый вице-председатель горсовета Борис Понаморёв попросил Госжилинспекцию включить монтаж таких терморегуляторов в план проверки каждого дома в Липецке, который должен получить паспорт готовности к зиме. В ответ Сергей Музалевских сказал, что отсутствие такого прибора станет поводом для штрафа управляющей компании.
Ещё на одну зимнюю проблему пожаловался главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев. Он сообщил, что 40% вызовов УК на засоры канализации оказались ложными. Работникам «управляшек», как выяснилось, было, как говорится, в лом искать под снегом канализационные люки, чтобы проверять, как обстоят дела с системами водоотведения многоэтажек. В свою очередь, бригады «РВК» теряли драгоценное время ещё и на то, чтобы найти собственников машин, припаркованных на люках. Как выяснилось сегодня на заседании, департамент ЖКХ мэрии разруливает такие ситуации в ручном режиме, списываясь с городским управлением ГАИ, чтобы выяснить имя владельца машины. Но на этой уходит масса времени. На вопрос депутата Артёма Голощапова, почему машины, мешающие доступу к общедомовым коммуникациям, не эвакуировать принудительно, ответа не было.
