Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Происшествия
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Общество
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Два дома сгорели в липецком СНТ «Металлург-3»
Происшествия
Кражу кошелька с 20 000 рублей записала камера наблюдения
Происшествия
Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий
Общество
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
Хлевенский Хатико ждет бросившего его на жаре хозяина
Общество
Читать все
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
Вице-губернатор Сергей Курбатов снялся с предварительных выборов «Единой России»
Общество
Вандалы разбили стекло на остановке у Липецкого горсовета
Общество
Мэрия получила от Минобороны водопровод, канализацию и теплосети в Военном городке без документов
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
57-летняя липчанка обчистила чемодан спящей соседки по общежитию
Происшествия
Разрастающиеся клетки разрушили слуховые косточки — 21-летней девушке поставили титановый имплантат
Здоровье
Собственник прорванной в сокольском парке трубы нашелся
Происшествия
«Металлург» отбил пять «Шумбрату»
Спорт
C ростовчанки взыскали отправленные на «безопасный счёт» воловской пенсионеркой деньги
Происшествия
Читать все
Спорт
82
40 минут назад

«Металлург» отбил пять «Шумбрату»

Забившего пятый гол блогера Артёма Нтумбу завалили поздравлениями «звёзды» шоу-бизнеса.

Липецкий «Металлург» провёл самый результативный матч в сезоне, крупно победив в Саранске местный «Шумбрат» – 5:2.

Когда-то республика Мордовия была представлена командой в Премьер-Лиге, затем та исчезла и лишь в этом году после пятилетнего перерыва создали «Шумбрат», название которого в переводе означает: «Здравствуйте». До встречи со «сталеварами» из пяти матчей саранский клуб выиграл четыре и справедливо шёл в числе лидеров.

BeyGyiTd3m-H5eW42Tan-D6nWWKCl8CHQAemLDjWqlkN_fG37nZkueCUxMmjMFNK-2JWPieaZzWxHkceHb6x0P4Y.jpg

Встреча проходила на местном стадионе «Старт», вмещающем 11 тысяч зрителей, т.е. сопоставимому с липецким Центральным стадионом «Металлург». А построенная к чемпионату мира-2018 «Мордовия-Арена» уже много лет не принимает матчи ни одной российской лиги. У «Шумбрата» тоже нет лишних миллионов на её аренду.

cVHohasmNqb_9PKQ77FM9FbBTyS5_vQGvnaSgrXEGklDaEoCBSzlyRoBbpp6XxcyQXeMuqLqmxBHhFdgdZDptiJG.jpg

Вид через ворота стадиона

Главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков не мог рассчитывать на целую группу больных и травмированных игроков ¬– Владислава Агалакова, Даниила Чернякова, капитана команды Дмитрия Пахомова. Повязку последнего впервые примерил на рукав 22-летний защитник Максим Веденеев, перешедший в нашу команду зимой из краснодарской «Кубани» и проводивший свой лишь 8-й матч за «Металлург».

SFH4tbTbtTnxpaKZHsKbijxHytAtcc-mKwsa0AlokpsM1Oar7kUndaPpwTFCNbYkjwK-hNUNOF6LVXIbPgUG9yeq.jpg

Хрипунков удачно провёл ротацию

YXvL3tR1CTcDRV4JCBq5dYuk4TZIz8_ko7qVcQFplmQqzyrtEL8OkaUbCJJ_GPRsy9O_61CnOb2PInaG0XI8lp2I.jpg

Максим Веденеев с капитанской повязкой

Липчане в первом тайме забили два быстрых гола. На 14-й минуте Веденеев длинным забросом по диагонали доставил мяч на левый фланг Вильдану Ермилову, который исполнил «радиоуправляемый» навес точно на голову Денису Сёмину, мягким кивком головы отправившему мяч в угол ворот – 1:0.



YJnMS1l8ZUIPwP8fSiobCAcDed7O1K6-OgBHH1dMiSFBIR9ra5sHCWA-KESFYVdVpm3YNCroDQnI8_ANbySjqe--.jpg

Сёмин открывает счёт в матче

На 17-й минуте «Металлург» провёл размашистую комбинацию, в результате которой уже сам Ермилов оказался на ударной позиции и «расстрелял» дальний угол.



После перерыва защитник «Шумбрата» Тимур Хамидуллин после подачи углового один мяч отыграл.



Однако «зарубы» и «погони» не вышло. На 68-й минуте «Металлург» убил всяческую интригу в матче. Ильнур Бадртдинов протащил мяч несколько десятков метров и вырезал передачу через всю штрафную на Дмитрия Савина, который буквально внес мяч в ворота. Обоих липчан вроде бы контролировали защитник «Шумбрата», но в решающий момент они словно бы испарились в воздухе - 3:1.


JU28XlsUd3SrIcpWxM5ysWFL5YLN1d9sqNdK8AV7FBQaNSeddxj3WlziIXwS5PngzOJFKUNDcgZum_IcqR_11NSA.jpg

Савин как всегда был активен, на его счету тоже "1+1" за результативность.

Четвертый мяч после нового прострела Бадртдинова в свои ворота срезал самый опытный игрок хозяев 35-летний защитник Артём Молодцов, который в своё время поиграл даже в РПЛ за «Амкар» – 4:1.



А на предпоследней минуте и вовсе случились «именины сердца», по крайней мере, для персональных поклонников Артёма Нтумбы, известного в молодёжной среде блогера «Пантеры». На 89-й минуте игрок с конголезскими корнями убежал от защитников, заработал пенальти и сам его реализовал.



По сути, это – первый гол «Пантеры» в профессиональном футболе. Последний раз Артём впечатывал мяч в ворота соперников три года назад – 20 мая 2023 года, но это была игра Молодежной Футбольной Лиги (МФЛ), в которой его «Ростов» в гостях победил ЦСКА – 5:4. На счету Нтумбы – мяч и голевая передача. Артём принял участие в 8 матчах РПЛ за «Ростов», получил две серьёзные травмы, ушёл в Медиалигу. Но не забивал. А в Липецк приехал зимой реанимировать карьеру, теперь сделал ещё один шаг на этом пути.

«Пантера» рассказал GOROD48, что с голом его поздравили многие «звёзды» Медиалиги – Матвей (Мотя) Ивахнов, основатели команды 2DROTS блогеры Некит (Никита Панасюк) и Жека (Евгений Бабенко).

В конце матча радость от победы «Металлургу» немного омрачил судья ¬– даже не тем, что уже в компенсированное время назначил пенальти в наши ворота, а удалением Шоты Чихрадзе.

С 11-метрового Кирилл Карпов немного подсластил хозяевам горечь поражения – 5:2, а липецким тренерам теперь предстоит ломать голову над тем, кого ставить в оборону в следующих играх. Другие центральные защитники Кирилл Донцов и Александр Данилов пока только восстанавливаются после травм в дубле, универсал Пахомов болен. Сейчас это главная проблема в команде.



«Металлург» пытался оспорить удаление Чихрадзе, но КДК РФС встал на сторону арбитра. Шота пропустит, минимум, один матч, а возможно и несколько, это станет известно в четверг.


 
А этот самый матч поднявшийся на 4-е место в турнирной таблице «Металлург» проведёт завтра, 20 мая в Липецке с курским «Авангардом». Это будет перенесенный матч, который 2 мая не смогли сыграть в Курске из-за воздушной опасности. Формально хозяином поля будет считаться «Авангард», он и выбрал довольно странное время для начала игры в будний день – 14:00. Впрочем, курский клуб о липецких болельщиках заботиться и не обязан.

А вот в субботу, 23 мая, липчане проведут полноценный домашний матч со «СКА-Хабаровск-2», начало в 17:00.

43CINC8pirOHJPZA40DCSRphGeZ2H1IN2EuOcYMmeqeouY9fBi5PDRXUcMpNWoRnQ8vVP38q0f1xuwOGIe-B8vFv.jpg

Победное фото из раздевалки в Саранске

«Шумбрат» (Саранск) – Металлург (Липецк) – 2:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Д.Сёмин, 12. Ермилов, 17. 1:2 — Хамидуллин, 53. 1:3 — Савин, 68. 1:4 — А.Молодцов, 81, в свои ворота. 1:5 — Нтумба, 89 (с пенальти). 2:5 — Кир.Карпов, 90+ (с пенальти).
«Шумбрат»: 16. Лещаков. 33. Кир.Карпов. 11. Р.Юсупов (к). 4. Хамидуллин. 44. Чубукин. 27. Арт.Молодцов. 43. Голубцов (8. Сысуев, 74). 18. А.Ермаков (21. Вл-в Абрамов, 56). 12. Сайгушев (10. Басыров, 74). 7. Вл-в Поляков (66. Нугаев, 89). 20. Д.Абросимов (22. Ломухин, 56).

«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев (к). 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 28. Кононенко. 13. Дан.Григорьев (27. Ивашов, 63). 31. Подзолков (20. Нтумба, 71). 7. Д.Сёмин (18. Байкалов, 71). 88. Савин (76. Е.Ананьев, 78). 92. Ал-й Скворцов (22. И.Сазонов, 78).

Предупреждения: Чубукин, 74. Вл-в Поляков, 80. Р.Юсупов, 84. Хамидуллин, 87 – Кононенко, 5. Бадртдинов, 90+4. Удаление: Чихрадзе (удар соперника рукой), 90+5.

Судьи М.Новиков, П.Борисов, В.Балдынов (все — Москва). Инспектор М.Мамаева (Самара).

Саранск. Стадион «Старт». 782 зрителя.
Футбол
«Металлург»
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить