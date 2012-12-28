«Металлург» отбил пять «Шумбрату»

Забившего пятый гол блогера Артёма Нтумбу завалили поздравлениями «звёзды» шоу-бизнеса.

Когда-то республика Мордовия была представлена командой в Премьер-Лиге, затем та исчезла и лишь в этом году после пятилетнего перерыва создали «Шумбрат», название которого в переводе означает: «Здравствуйте». До встречи со «сталеварами» из пяти матчей саранский клуб выиграл четыре и справедливо шёл в числе лидеров.









Встреча проходила на местном стадионе «Старт», вмещающем 11 тысяч зрителей, т.е. сопоставимому с липецким Центральным стадионом «Металлург». А построенная к чемпионату мира-2018 «Мордовия-Арена» уже много лет не принимает матчи ни одной российской лиги. У «Шумбрата» тоже нет лишних миллионов на её аренду.









Вид через ворота стадиона

Главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков не мог рассчитывать на целую группу больных и травмированных игроков ¬– Владислава Агалакова, Даниила Чернякова, капитана команды Дмитрия Пахомова. Повязку последнего впервые примерил на рукав 22-летний защитник Максим Веденеев, перешедший в нашу команду зимой из краснодарской «Кубани» и проводивший свой лишь 8-й матч за «Металлург».









Хрипунков удачно провёл ротацию









Максим Веденеев с капитанской повязкой

Липчане в первом тайме забили два быстрых гола. На 14-й минуте Веденеев длинным забросом по диагонали доставил мяч на левый фланг Вильдану Ермилову, который исполнил «радиоуправляемый» навес точно на голову Денису Сёмину, мягким кивком головы отправившему мяч в угол ворот – 1:0.













Сёмин открывает счёт в матче





На 17-й минуте «Металлург» провёл размашистую комбинацию, в результате которой уже сам Ермилов оказался на ударной позиции и «расстрелял» дальний угол.













Однако «зарубы» и «погони» не вышло. На 68-й минуте «Металлург» убил всяческую интригу в матче. Ильнур Бадртдинов протащил мяч несколько десятков метров и вырезал передачу через всю штрафную на Дмитрия Савина, который буквально внес мяч в ворота. Обоих липчан вроде бы контролировали защитник «Шумбрата», но в решающий момент они словно бы испарились в воздухе - 3:1.









Савин как всегда был активен, на его счету тоже "1+1" за результативность.





Четвертый мяч после нового прострела Бадртдинова в свои ворота срезал самый опытный игрок хозяев 35-летний защитник Артём Молодцов, который в своё время поиграл даже в РПЛ за «Амкар» – 4:1.









А на предпоследней минуте и вовсе случились «именины сердца», по крайней мере, для персональных поклонников Артёма Нтумбы, известного в молодёжной среде блогера «Пантеры». На 89-й минуте игрок с конголезскими корнями убежал от защитников, заработал пенальти и сам его реализовал.









По сути, это – первый гол «Пантеры» в профессиональном футболе. Последний раз Артём впечатывал мяч в ворота соперников три года назад – 20 мая 2023 года, но это была игра Молодежной Футбольной Лиги (МФЛ), в которой его «Ростов» в гостях победил ЦСКА – 5:4. На счету Нтумбы – мяч и голевая передача. Артём принял участие в 8 матчах РПЛ за «Ростов», получил две серьёзные травмы, ушёл в Медиалигу. Но не забивал. А в Липецк приехал зимой реанимировать карьеру, теперь сделал ещё один шаг на этом пути.

С 11-метрового Кирилл Карпов немного подсластил хозяевам горечь поражения – 5:2, а липецким тренерам теперь предстоит ломать голову над тем, кого ставить в оборону в следующих играх. Другие центральные защитники Кирилл Донцов и Александр Данилов пока только восстанавливаются после травм в дубле, универсал Пахомов болен. Сейчас это главная проблема в команде.









«Металлург» пытался оспорить удаление Чихрадзе, но КДК РФС встал на сторону арбитра. Шота пропустит, минимум, один матч, а возможно и несколько, это станет известно в четверг.





А этот самый матч поднявшийся на 4-е место в турнирной таблице «Металлург» проведёт завтра, 20 мая в Липецке с курским «Авангардом». Это будет перенесенный матч, который 2 мая не смогли сыграть в Курске из-за воздушной опасности. Формально хозяином поля будет считаться «Авангард», он и выбрал довольно странное время для начала игры в будний день – 14:00. Впрочем, курский клуб о липецких болельщиках заботиться и не обязан.

А вот в субботу, 23 мая, липчане проведут полноценный домашний матч со «СКА-Хабаровск-2», начало в 17:00.









Победное фото из раздевалки в Саранске

«Шумбрат» (Саранск) – Металлург (Липецк) – 2:5 (0:2)









«Шумбрат»: 16. Лещаков. 33. Кир.Карпов. 11. Р.Юсупов (к). 4. Хамидуллин. 44. Чубукин. 27. Арт.Молодцов. 43. Голубцов (8. Сысуев, 74). 18. А.Ермаков (21. Вл-в Абрамов, 56). 12. Сайгушев (10. Басыров, 74). 7. Вл-в Поляков (66. Нугаев, 89). 20. Д.Абросимов (22. Ломухин, 56).





«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев (к). 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 28. Кононенко. 13. Дан.Григорьев (27. Ивашов, 63). 31. Подзолков (20. Нтумба, 71). 7. Д.Сёмин (18. Байкалов, 71). 88. Савин (76. Е.Ананьев, 78). 92. Ал-й Скворцов (22. И.Сазонов, 78).









Судьи М.Новиков, П.Борисов, В.Балдынов (все — Москва). Инспектор М.Мамаева (Самара).





Липецкий «Металлург» провёл самый результативный матч в сезоне, крупно победив в Саранске местный «Шумбрат» – 5:2.После перерыва защитник «Шумбрата» Тимур Хамидуллин после подачи углового один мяч отыграл.В конце матча радость от победы «Металлургу» немного омрачил судья ¬– даже не тем, что уже в компенсированное время назначил пенальти в наши ворота, а удалением Шоты Чихрадзе.0:1 — Д.Сёмин, 12. Ермилов, 17. 1:2 — Хамидуллин, 53. 1:3 — Савин, 68. 1:4 — А.Молодцов, 81, в свои ворота. 1:5 — Нтумба, 89 (с пенальти). 2:5 — Кир.Карпов, 90+ (с пенальти).Чубукин, 74. Вл-в Поляков, 80. Р.Юсупов, 84. Хамидуллин, 87 – Кононенко, 5. Бадртдинов, 90+4. Удаление: Чихрадзе (удар соперника рукой), 90+5.Саранск. Стадион «Старт». 782 зрителя.