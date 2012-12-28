Кражу кошелька с 20 000 рублей записала камера наблюдения

В Грязях 73-летний пенсионер потерял около одного из магазинов кошелёк, в котором были 20 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, и благодаря записи с камеры наблюдения кражу раскрыли — подозревают 32-летнюю женщину.«Подозреваемая призналась, что найдя чужой кошелёк, она похитила из него деньги, после чего пустой кошелёк отнесла в магазин, сказав, что нашла его на улице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Деньги женщина вернула. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».