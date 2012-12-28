Сегодня в Липецке: концерт виртуоза, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Происшествия
132
17 минут назад
Жителя Красноярска в Липецке приговорили к 17 годам лишения свободы
Сергея Зарубина признали виновным в производстве почти центнера синтетического наркотика.
Кстати, на следственные действия в СИЗО Липецка Зарубина этапировали из одной из красноярских колоний строгого режима, где с 13 января прошлого года он отбывал по приговору Березовского районного суда 15 лет — по семи эпизодам покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Не отбытый срок вошел в приговор, оглашенный Людмилой Кузнецовой.
Сергей Зарубин неоднократно судим. В 2011 году в очередной раз его приговорили к пяти годам за воровство и мошенничество. Получив свободу в 2015-м, Зарубин женился и стал жить в квартире жены в Красноярске. Несколько лет он перебивался случайными заработками грузчика и подсобника на стройках, на затем стал закладчиком. Брат жены Павел Агеев предложил ему большее — самим изготавливать синтетические наркотики. Сергей согласился.
В 2023 году Зарубин с шурином на грузовичке «Соболь» четырьмя рейсами привез в Липецкую область более тонны прекурсоров и психотропных веществ для изготовления мефедрона. Вначале подельники использовали гараж в Елецком районе для хранения химикатов, а потом перевезли их в купленный деревне Бредихино Краснинского района дом. Неустановленные следствием кураторы через Интернет научили красноярцев, как собрать «реактор» и «варить» популярный наркотик. В подпольной лаборатории родственники синтезировали 99,4 кг мефедрона. На этом этапе Зарубин получил от шурина полмиллиона рублей. В оборудованном тайнике «Соболя» 3,7 килограмма кристаллического порошка подельники перевезли в Красноярск, а остаток спрятали в трех тайниках на территории Липецкой области. На родине Агеев и Зарубин решили создать сеть для последующего сбыта наркотика бесконтактным способом, но были задержаны оперативниками ФСБ.
На стадии предварительного следствия Павел Агеев подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, где пропал без вести. Зарубина в Красноярском крае осудили за сбыт мефедрона, а в Липецк привезли осудить за его производство. Кстати, в уголовном процессе подсудимый признал свою вину.
Комментарии