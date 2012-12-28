Общество
В Нижнем парке может появиться памятник липецкой металлургии

С такой инициативой выступила группа меценатов.

Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов рассмотрела ходатайство инициативной группы предпринимателей об установке в Нижнем парке памятника, посвященного зарождению металлургии.

Парк выбран неслучайно — именно здесь находилось историческое ядро липских железоделательных заводов.

Памятник будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, и четырех скульптур. Фигуры петровских времен — рудознатец и кузнец-литейщик — символы первооткрывателей и мастеров, а современные фигуры — сталевар и строитель-каменщик — олицетворение развития традиций в современном Липецке.



Высота композиции около 2,5 метров, ширина — 4 метра.

Памятник меценаты собираются изготовить и установить на свои деньги.

Решение об установке композиции предстоит принять Липецкому городскому Совету депутатов.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
Комментарии (6)

пусть
23 минуты назад
ещё и на сам Нижний парк скинутся, а то он неблагоустроенным выглядит, парк то красивый, а хозяина у него нет
Уважаемые меценаты!
28 минут назад
Памятники - дело хорошее, особенно металлургам, но, вы бы заслужили большую брагодарность от липчан, если бы помогли поменять, или, хотя бы, обновить в городе старые коммуникации, оставшиеся ещё от советских времен и привести в порядок дороги и тротуары.
логика
3 минуты назад
с вашей логикой у нас следующие памятники учителям врачам БСМП отдельный и т.д.
Однако
42 минуты назад
Меценаты молодцы! Они памятников и фонтонариев понастроят за свой счёт, а на реставрацию и содержание этих памятников и фонтонариев деньги потом из бюджета города будут вытягивать! И вместо того, чтобы сделать что-то полезное для города из бюджетных средств, например расчистить зимой дороги от снега, или весной ямы на дорогах залатать, эти деньги бюджетные пойдут на содержание, может быть, и никому не нужных памятников.
Хорошая
44 минуты назад
Давно пора.
спуск-подъем
52 минуты назад
новость 2024: мэрия ищет деньги на ремонт лестниц в сквере Сорокина
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
