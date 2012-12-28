В Нижнем парке может появиться памятник липецкой металлургии

Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов рассмотрела ходатайство инициативной группы предпринимателей об установке в Нижнем парке памятника, посвященного зарождению металлургии.Парк выбран неслучайно — именно здесь находилось историческое ядро липских железоделательных заводов.Памятник будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, и четырех скульптур. Фигуры петровских времен — рудознатец и кузнец-литейщик — символы первооткрывателей и мастеров, а современные фигуры — сталевар и строитель-каменщик — олицетворение развития традиций в современном Липецке.Высота композиции около 2,5 метров, ширина — 4 метра.Памятник меценаты собираются изготовить и установить на свои деньги.Решение об установке композиции предстоит принять Липецкому городскому Совету депутатов.