Общество
222
сегодня, 14:00
6
В Нижнем парке может появиться памятник липецкой металлургии
С такой инициативой выступила группа меценатов.
Парк выбран неслучайно — именно здесь находилось историческое ядро липских железоделательных заводов.
Памятник будет состоять из двух плит с барельефами путевого дворца Петра I и липского завода, и четырех скульптур. Фигуры петровских времен — рудознатец и кузнец-литейщик — символы первооткрывателей и мастеров, а современные фигуры — сталевар и строитель-каменщик — олицетворение развития традиций в современном Липецке.
Высота композиции около 2,5 метров, ширина — 4 метра.
Памятник меценаты собираются изготовить и установить на свои деньги.
Решение об установке композиции предстоит принять Липецкому городскому Совету депутатов.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
5
1
0
2
2
Комментарии (6)