Общество
397
сегодня, 16:59
8

Вице-губернатор Сергей Курбатов снялся с предварительных выборов «Единой России»

Он решил пойти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем.

Это что-то новое: сегодня в своем ТГ-канале заместитель липецкого губернатора Сергей Курбатов сообщил о решении сняться с процедуры партийных праймериз — предварительных выборов «Единой России», сторонником которой является, и идти на выборы депутатов Госдумы по 115-му избирательному округу самовыдвиженцем.

«За время праймериз я провёл десятки встреч во всех муниципалитетах округа — в Ельце и Липецке, в Данковском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Липецком и Чаплыгинском округах, а также Лев-Толстовском районе. Разговаривал с людьми лицом к лицу: на предприятиях, в школах, в сельских клубах, во дворах и на улицах. И за эти недели для себя кое-что очень ясно понял. Я почувствовал, что мне точно не хочется на этом этапе делить жителей по их партийным предпочтениям. Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных», — написал Курбатов.

В конце марта, напомним, губернатор Игорь Артамонов, являющийся секретарем регионального отделения «Единой России», заявил, что Сергей Курбатов, как и действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова и сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе, пойдут на выборы от партии власти.

Как выяснил GOROD48, версия о решении Сергея Курбатова как попытке исправить техническую ошибку — не выложенных двух обязательных видеороликов в аккаунте на предварительном голосовании, — не подтверждается.

Такие ролики не сделали и некоторые другие участники прамериз, и все они участвуют в процедуре — региональное отделение «Единой России» на этом основании не сняло в Липецкой области никого. Зато основанием для снятия с праймериз является личное заявление их участника, что и сделал Сергей Курбатов.

Добавим, что самовыдвижение потребует больших усилий от кандидата, чем участие в выборах от партии, тем более партии власти. Такому кандидату потребуется собрать подписи не менее 3% избирателей от их общего числа на территории одномандатного избирательного округа. В 115 округ входят в Лебедянский, Липецкий, Чаплыгинский, Елецкий, Данковский, Краснинский муниципальные округа, Лев-Толстовский район, Елец, Советский и Правобережный округа Липецка, где живут более 441,3 тысячи избирателей.

Также самовыдвиженцу будет необходимо создать свой избирательный фонд.

Что же до праймериз «ЕР», то регистрация кандидатов на выборы в Госдуму и в областной Совет депутатов уже завершена. В Госдуму навострили заявились 34 беспартийных, сторонника и члена партии. Среди них — уроженка Киргизии, действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова; нынешний сенатор от Липецкой области, москвич Максим Кавджарадзе (еще месяц назад он был беспартийным, а сейчас — член партии); спикер Липецкого областного Совета Владимир Сериков, который одновременно участвует в предварительных выборах партии в облсовет по тому округу, от которого избирался ранее; известный липецкий врач Михаил Бала; пенсионер Николай Тагинцев, работавший заместителем губернаторов Королева и Артамонова.

На праймериз кандидатов в депутаты областного Совета заявились 262 человека.
выборы
2
0
0
0
6

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимний рыбак
11 минут назад
Что же в мэры Липецка желающих нет? Наверное в ближайшую зиму предполагается коммунальная катастрофа, никто не хочет быть крайним
Ответить
Гость
15 минут назад
Встречаться и разговаривать с людьми, что работа такая
Ответить
Виктор
32 минуты назад
Крысы бегут с тонущего корабля
Ответить
Дед
44 минуты назад
Неужели кто то пойдет на это шоу
Ответить
металлург
52 минуты назад
я то думал он к нам в кц 2 собрался шлаковщиком
Ответить
Марина
53 минуты назад
Интрига
Ответить
Лилия
сегодня, 17:07
Интересный ход, кстати не лишенный смысла
Ответить
Гость
сегодня, 17:02
Наверное ХЛЕБНО-ДЕНЕДНОЕ место, отбоя нет и любой ценой попасть.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
