148
сегодня, 19:46

Хрипункова вознаградила судьба, Чернухин был осторожен в оценке амбиций «Металлурга»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После победы в Саранске над «Шумбратом» - 5:2 главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков дал развёрнутый комм6ентарий.

- Забили два быстрых гола и игра немного изменилась. Мы хотим доминировать, но это футбол, команда соперника побежала отыгрываться, у неё появилось больше агрессии. Во второй половине тайма откатились назад, спокойно выдержали то давление, которое оказывал соперник, выбегали в быстрые атаки.
В начале второго тайма должны были забивать третий, но не получилось. Пропустили со «стандарта», не рассыпались, а продолжали играть в свою игру. И футбол нас за это вознаградил.
Для обретения уверенности нам нужна была крупная победа, поэтому, я доволен. Может быть, счёт не по игре, имею в виду разницу в счёте. Но победа заслуженная.

- Перед «Металлургом» стоит конкретная задача на сезон?

- Да, у нас есть конкретная задача: выйти в «Серебро».

- Можно сказать, что сегодня у вашей команды получалось всё или почти всё?

- Так, наверное, не скажу. Мы хотим доминировать, быть с мячом. Где-то не получалось, потому что два быстрых гола сделали своё дело, мы начали охранять результат, сказалась и жара. Но то, что первые же свои шансы реализовали, это да. Конечно, процент реализации получился высоким.

Думаю, нам воздалось за предыдущий матч, когда мы создали очень много моментов, но не смогли забить. Сегодня наконец-то залетело практически всё.

- Второй гол был расчерчен в стиле «Аякса» или «Спартака». Игроки уже прониклись вашей игровой философией или творят такие вещи спонтанно?

- Именно эта комбинация не наигранная, её тяжело наработать. Это больше результат взаимодействия. Мы призываем ребят на поле думать. Это элементы тотального футбола, взаимозаменяемость позиций. Всё сделали правильно, к чему мы их призываем, поэтому получилось так забить.

- На этой неделе команде придётся сыграть ещё два матча. Есть ли план, чтобы набрать шесть очков или четыре очка?

- У нас был план набрать девять очков за три матча, теперь осталось шесть. Думаю, что сил хватит.

Мы рассчитываем на всех своих футболистов. В стартовом составе у нас были изменения, связанные с травмами, болезнями. Люди, которые вышли в старте вместо них, удачно вошли в игру. Сёмин забил, Подзолков хорошо себя проявил. А для некоторых людей, которые вышли на замену, это вообще был первый матч в профессиональной карьере. Все вышли, все добавили агрессии. Замены сработали, мы отвели игру от своих ворот. Провели быстрые атаки, заработали пенальти.

- Сегодня Максим Байкалов дебютировал во второй лиге. Ваше напутствие ему?

- Напутствие одно: пусть работает, трудится. У него есть все качества для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. К тому же он амбидекстр, т.е. владеет обеими ногами. Ему немного не хватает опыта мужского футбола. Вторая лига - это обилие борьбы. Кто-то сказал в интервью: «Боже, какая лига!» А мы скажем, что «Б» - это много борьбы. Максим прислушивается, начинает бодаться. У него при правильном отношении к делу всё впереди. Сегодня он вышел, свою работу сделал на отлично.

Главный тренер «Шумбрата» Дмитрий Чернухин был вынужден признать:

- Были вещи, которые у нас сегодня не получились. Не получилось достаточно качественно сыграть в обороне, противостоять хорошему сопернику. Хотя мы готовились к такой игре. Понимали, в чём сильные стороны гостей, но не смогли эти стороны нейтрализовать. А сами, пусть и забили два мяча, не лучшим образом сыграли в атаке.

Основное - то, что пропустили два лёгких мяча в начале, которые не совсем вытекали из логики игры. При равной игре соперник использовал два подхода, повёл 2:0, дальше играл по счёту. Гости старались сбивать темп паузами, падениями. Мы владели мячом, имели территориальные преимущество большую часть матча. Но с некоторыми быстрыми атаками соперника не справились.

- Третий мяч «Металлурга» определил исход сегодняшнего матча. Он был забит так: бежит липецкий игрок, на дальней штанге открывается другой липецкий игрок. С обоими рядом ваши футболисты, но в нужный момент оба саранских мастера «отваливаются», а липецкий забивает мяч. Что творится с обороной?

- Ещё не смотрели видео, чтобы досконально проанализировать. Мы владели мячом, имели территориальное преимущество, но не справились с быстрой атакой соперника. Некоторые быстрые атаки, которые у них проходили, - следствие наших ошибок. Можно было прервать эти атаки путём мелкого тактического фола, в тех эпизодах были возможности это сделать.

- Ваш коллега сказал, что у «Металлурга» стоит задача выхода в «Серебро». Как считаете, липчан можно рассматривать как фаворита или одного из фаворитов в борьбе за первое место?

- Мне кажется, есть группа команд, которые будут претендовать на победу в турнире. Назвать кого-то из них явным фаворитом, наверное, нельзя. Пока ещё немного сыграно, и мне кажется, у всех лидеров есть определённые шансы. Но кого-то конкретно я бы не выделил. «Металлург» - команда со своим почерком. Липчане хорошо играют с мячом, достаточно качественно им владеют. Есть креативные футболисты, быстрые в атаке. Есть инструменты, благодаря которым можно добиваться результата. Но сезон покажет.




