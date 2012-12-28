Хрипункова вознаградила судьба, Чернухин был осторожен в оценке амбиций «Металлурга»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В вашем браузере отключен JavaScript





- Перед «Металлургом» стоит конкретная задача на сезон?





- Да, у нас есть конкретная задача: выйти в «Серебро».









- Так, наверное, не скажу. Мы хотим доминировать, быть с мячом. Где-то не получалось, потому что два быстрых гола сделали своё дело, мы начали охранять результат, сказалась и жара. Но то, что первые же свои шансы реализовали, это да. Конечно, процент реализации получился высоким.









- Второй гол был расчерчен в стиле «Аякса» или «Спартака». Игроки уже прониклись вашей игровой философией или творят такие вещи спонтанно?





- Именно эта комбинация не наигранная, её тяжело наработать. Это больше результат взаимодействия. Мы призываем ребят на поле думать. Это элементы тотального футбола, взаимозаменяемость позиций. Всё сделали правильно, к чему мы их призываем, поэтому получилось так забить.





- На этой неделе команде придётся сыграть ещё два матча. Есть ли план, чтобы набрать шесть очков или четыре очка?





- У нас был план набрать девять очков за три матча, теперь осталось шесть. Думаю, что сил хватит.









- Сегодня Максим Байкалов дебютировал во второй лиге. Ваше напутствие ему?





- Напутствие одно: пусть работает, трудится. У него есть все качества для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. К тому же он амбидекстр, т.е. владеет обеими ногами. Ему немного не хватает опыта мужского футбола. Вторая лига - это обилие борьбы. Кто-то сказал в интервью: «Боже, какая лига!» А мы скажем, что «Б» - это много борьбы. Максим прислушивается, начинает бодаться. У него при правильном отношении к делу всё впереди. Сегодня он вышел, свою работу сделал на отлично.





Главный тренер «Шумбрата» Дмитрий Чернухин был вынужден признать:





- Были вещи, которые у нас сегодня не получились. Не получилось достаточно качественно сыграть в обороне, противостоять хорошему сопернику. Хотя мы готовились к такой игре. Понимали, в чём сильные стороны гостей, но не смогли эти стороны нейтрализовать. А сами, пусть и забили два мяча, не лучшим образом сыграли в атаке.





Основное - то, что пропустили два лёгких мяча в начале, которые не совсем вытекали из логики игры. При равной игре соперник использовал два подхода, повёл 2:0, дальше играл по счёту. Гости старались сбивать темп паузами, падениями. Мы владели мячом, имели территориальные преимущество большую часть матча. Но с некоторыми быстрыми атаками соперника не справились.





- Третий мяч «Металлурга» определил исход сегодняшнего матча. Он был забит так: бежит липецкий игрок, на дальней штанге открывается другой липецкий игрок. С обоими рядом ваши футболисты, но в нужный момент оба саранских мастера «отваливаются», а липецкий забивает мяч. Что творится с обороной?









- Ваш коллега сказал, что у «Металлурга» стоит задача выхода в «Серебро». Как считаете, липчан можно рассматривать как фаворита или одного из фаворитов в борьбе за первое место?





- Мне кажется, есть группа команд, которые будут претендовать на победу в турнире. Назвать кого-то из них явным фаворитом, наверное, нельзя. Пока ещё немного сыграно, и мне кажется, у всех лидеров есть определённые шансы. Но кого-то конкретно я бы не выделил. «Металлург» - команда со своим почерком. Липчане хорошо играют с мячом, достаточно качественно им владеют. Есть креативные футболисты, быстрые в атаке. Есть инструменты, благодаря которым можно добиваться результата. Но сезон покажет.





В вашем браузере отключен JavaScript









