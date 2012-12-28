148
сегодня, 19:46
Хрипункова вознаградила судьба, Чернухин был осторожен в оценке амбиций «Металлурга»
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
- Забили два быстрых гола и игра немного изменилась. Мы хотим доминировать, но это футбол, команда соперника побежала отыгрываться, у неё появилось больше агрессии. Во второй половине тайма откатились назад, спокойно выдержали то давление, которое оказывал соперник, выбегали в быстрые атаки.
В начале второго тайма должны были забивать третий, но не получилось. Пропустили со «стандарта», не рассыпались, а продолжали играть в свою игру. И футбол нас за это вознаградил.
Для обретения уверенности нам нужна была крупная победа, поэтому, я доволен. Может быть, счёт не по игре, имею в виду разницу в счёте. Но победа заслуженная.
- Перед «Металлургом» стоит конкретная задача на сезон?
- Да, у нас есть конкретная задача: выйти в «Серебро».
- Так, наверное, не скажу. Мы хотим доминировать, быть с мячом. Где-то не получалось, потому что два быстрых гола сделали своё дело, мы начали охранять результат, сказалась и жара. Но то, что первые же свои шансы реализовали, это да. Конечно, процент реализации получился высоким.
- Второй гол был расчерчен в стиле «Аякса» или «Спартака». Игроки уже прониклись вашей игровой философией или творят такие вещи спонтанно?
- Именно эта комбинация не наигранная, её тяжело наработать. Это больше результат взаимодействия. Мы призываем ребят на поле думать. Это элементы тотального футбола, взаимозаменяемость позиций. Всё сделали правильно, к чему мы их призываем, поэтому получилось так забить.
- На этой неделе команде придётся сыграть ещё два матча. Есть ли план, чтобы набрать шесть очков или четыре очка?
- У нас был план набрать девять очков за три матча, теперь осталось шесть. Думаю, что сил хватит.
- Сегодня Максим Байкалов дебютировал во второй лиге. Ваше напутствие ему?
- Напутствие одно: пусть работает, трудится. У него есть все качества для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. К тому же он амбидекстр, т.е. владеет обеими ногами. Ему немного не хватает опыта мужского футбола. Вторая лига - это обилие борьбы. Кто-то сказал в интервью: «Боже, какая лига!» А мы скажем, что «Б» - это много борьбы. Максим прислушивается, начинает бодаться. У него при правильном отношении к делу всё впереди. Сегодня он вышел, свою работу сделал на отлично.
Главный тренер «Шумбрата» Дмитрий Чернухин был вынужден признать:
- Были вещи, которые у нас сегодня не получились. Не получилось достаточно качественно сыграть в обороне, противостоять хорошему сопернику. Хотя мы готовились к такой игре. Понимали, в чём сильные стороны гостей, но не смогли эти стороны нейтрализовать. А сами, пусть и забили два мяча, не лучшим образом сыграли в атаке.
Основное - то, что пропустили два лёгких мяча в начале, которые не совсем вытекали из логики игры. При равной игре соперник использовал два подхода, повёл 2:0, дальше играл по счёту. Гости старались сбивать темп паузами, падениями. Мы владели мячом, имели территориальные преимущество большую часть матча. Но с некоторыми быстрыми атаками соперника не справились.
- Третий мяч «Металлурга» определил исход сегодняшнего матча. Он был забит так: бежит липецкий игрок, на дальней штанге открывается другой липецкий игрок. С обоими рядом ваши футболисты, но в нужный момент оба саранских мастера «отваливаются», а липецкий забивает мяч. Что творится с обороной?
- Ваш коллега сказал, что у «Металлурга» стоит задача выхода в «Серебро». Как считаете, липчан можно рассматривать как фаворита или одного из фаворитов в борьбе за первое место?
- Мне кажется, есть группа команд, которые будут претендовать на победу в турнире. Назвать кого-то из них явным фаворитом, наверное, нельзя. Пока ещё немного сыграно, и мне кажется, у всех лидеров есть определённые шансы. Но кого-то конкретно я бы не выделил. «Металлург» - команда со своим почерком. Липчане хорошо играют с мячом, достаточно качественно им владеют. Есть креативные футболисты, быстрые в атаке. Есть инструменты, благодаря которым можно добиваться результата. Но сезон покажет.
