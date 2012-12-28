Возобновляются рейсы электричек из Ельца в Грязи и обратно

Первый электропоезд поедет уже завтра.

С 1 апреля снова можно будет уехать из Ельца в Грязи. Электрички будут ходить по понедельникам, четвергам и пятницам, — сообщает региональное министерство дорог и транспорта.Из Ельца поезд отправится в 15.25. В Липецк состав прибудет в 17.00, на конечную станцию Грязи Воронежские — в 17.49. Из Грязей состав поедет в 06.59. В областном центре он окажется в 07.47. В Елец прибудет в 09.23.На маршруте предусмотрено 17 остановок, в том числе Дон, Патриаршая, Венера, Грязи Орловские. Стоянки — от 30 секунд до минуты.В то же время сокращается количество поездов, курсирующих по маршруту Липецк – Грязи Воронежские. Электрички будут ездить исключительно по будням. Отправление из Липецка — в 07:04 и в 17:02, из Грязей — в 06:59 и в 17:09. По выходным и праздничным дням их не будет.