Возобновляются рейсы электричек из Ельца в Грязи и обратно
Первый электропоезд поедет уже завтра.
Из Ельца поезд отправится в 15.25. В Липецк состав прибудет в 17.00, на конечную станцию Грязи Воронежские — в 17.49. Из Грязей состав поедет в 06.59. В областном центре он окажется в 07.47. В Елец прибудет в 09.23.
На маршруте предусмотрено 17 остановок, в том числе Дон, Патриаршая, Венера, Грязи Орловские. Стоянки — от 30 секунд до минуты.
В то же время сокращается количество поездов, курсирующих по маршруту Липецк – Грязи Воронежские. Электрички будут ездить исключительно по будням. Отправление из Липецка — в 07:04 и в 17:02, из Грязей — в 06:59 и в 17:09. По выходным и праздничным дням их не будет.
