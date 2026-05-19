Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
Происшествия
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения
Общество
«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев
Общество
«ВАЗ» разорвало о тягач на две части: дело ушло в суд
Происшествия
Пострадавший при падении светофора 76-летний мужчина вышел из комы
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Общество
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Читать все
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий
Общество
За некачественный ремонт дороги в Ельце подрядчика оштрафовали на полмиллиона
Общество
Два дома сгорели в липецком СНТ «Металлург-3»
Происшествия
Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей
Здоровье
Женщина-водитель пострадала в столкновении четырех автомобилей
Происшествия
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Происшествия
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Кражу кошелька с 20 000 рублей записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Общество
891
сегодня, 10:28
5

Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий

Его рассмотрят 26 мая.

26 мая Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявление председателя Липецкого областного суда Александра Карташова о прекращении его полномочий судьи и председателя Липецкого областного суда с 13 июля 2026 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» — то есть на основании письменного заявления об отставке.

Александра Карташова уже провожали с поста председателя областного суда в конце 2024 года. Тогда появилась информация, что он может возглавить суд в Пятигорске: высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Карташова на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Но Александр Карташов остался на своей должности.

4DEDDE9F-1C4A-4D6C-8633-87B866961674.webp+2026-05-19-10.34.34+niz.jpg

Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года. До этого он в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.

Александр Карташов — кандидат юридических наук, «Почетный работник судебной системы», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии «Судья года» в 2021 году.
Липецкий областной суд
Александр Карташов
2
0
0
3
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
31 минуту назад
Скоро 70 лет...пора редиску на даче растить...
Ответить
Колян
49 минут назад
В сбере уже есть кандидатура.
Ответить
Ветеран
сегодня, 10:55
Почему не проверяют когда уходят с таких должностей как в Дагестане и Ростов-на-Дону.
Ответить
Александр
29 минут назад
А вы откуда знаете, что не проверяют или вам лично не доложили?
Ответить
Добро
сегодня, 10:43
Дорогу молодым!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить