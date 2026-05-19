Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов написал заявление о прекращении полномочий
Его рассмотрят 26 мая.
Александра Карташова уже провожали с поста председателя областного суда в конце 2024 года. Тогда появилась информация, что он может возглавить суд в Пятигорске: высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Карташова на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Но Александр Карташов остался на своей должности.
Карташов возглавляет Липецкий областной суд с ноября 2021 года. До этого он в течение 12 лет занимал пост председателя Тверского областного суда, а также работал судьей, председателем районного суда в Ставрополе, был председателем судебной коллегии Ставропольского краевого суда. Стаж работы по юридической профессии составляет свыше 40 лет.
Александр Карташов — кандидат юридических наук, «Почетный работник судебной системы», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии «Судья года» в 2021 году.
