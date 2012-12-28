Неадекватный липчанин прорывался на лёд

28 марта в районе Новолипецкого пляжа спасли мужчину, который зачем-то пытался прорваться на некрепкий лёд.Неадекватное поведение лежащего на краю льда мужчины заметили спасатели, дежурившие на посту. Уговоры не помогли — липчанин вёл себя странно и судя по всему, находился в состоянии какого-то опьянения — алкогольного или наркотического.Спасатели вызвали скорую и передали мужчину медикам.