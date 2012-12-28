Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах

Сегодня, 15 декабря, в больнице умер 40-летний липчанин, которого сбил автомобиль, в пустующем доме несколько недель горели газовые конфорки, и полицейские показали, что воруют в магазинах.