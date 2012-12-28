Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Сегодня, 15 декабря, в больнице умер 40-летний липчанин, которого сбил автомобиль, в пустующем доме несколько недель горели газовые конфорки, и полицейские показали, что воруют в магазинах.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
«На проспекте 60 лет СССР очень слабое наружное освещение, особенно в границах 21 микрорайона; когда в темное время суток поворачиваешь с проспекта Победы на 60 лет СССР — такое ощущение, что в нору въехал темную; пешеходов плохо видно, я никого не оправдываю и не обвиняю! Уважаемые пешеходы, будьте осторожны, убедитесь, что вас пропускают. Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, уберите ногу с педали газа и присмотритесь повнимательнее!» — написал житель города.
«Соболезную родственникам погибшего. Но отмечу, что люди совершенно не заботятся о своей безопасности. Посмотри налево, убедись что водитель начал притормаживать. Всяко бывает. Отвлекся, забылся, просто не заметил, и беда пришла», — добавил Очевидец.
За три дня на дорогах региона получили травмы семь человек. 13 декабря Грязях на улице Хлебозаводской столкнулись автомобиль «Нива» и автобус «ПАЗ». В аварии получила травмы пассажирка «Нивы», ее отвезли в больницу.
И еще про одну нелепую смерть. Рано утром 7 декабря на улице Скороходова 21-летний грязинец ждал такси и поссорился с 34-летним посетителем бара. Он ударил выпившего мужчину кулаком в лицо, а тот, падая, стукнулся головой о твердое покрытие. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти не смогли. Он умер от черепно-мозговой травмы
Региональный Следком возбудил в отношении жителя Грязинского округа уголовное дело опричинении смерти по неосторожности.Сегодня на дороге Липецк-Лебедянь у села Кузьминские Отвержки 57-летняя женщина на автомобиле «Эксид» въехала в припаркованный грузовик «Даф». Из разбитой легковушки ее извлекли пожарные. Женщину отвезли в больницу.
Фото ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области»
Утром понедельника один из автобусов 30-го маршрута попал в ДТП, а несколько автобусов маршрута № 321 сошли с линии по причине технической неисправности. Из-за этого липчане не могли вовремя уехать с площади Франценюка.
«Сегодня, в начале 9-го, на остановке Быханов сад ещё и пропали все 11-е, 24-е, 324-е, 347-е, по направлению с Сокола. Прилично пришлось постоять», — добавил Гость.
Таинственно-опасную историю рассказал GOROD48 житель Желтых Песков Александр. В соседнем пустующем доме уже две недели горели газовые конфорки. Утром Александр обзвонил все экстренные службы. И с помощью оперативника полиции добился вскрытия дома: спасатели перекрыли газ. Дом в ожидании родственников его умерших хозяев оставлен под охраной полиции.
Опустел дом, как говорят в селе, после нескольких смертей подряд. Сначала на СВО погиб старший сын его владельцев, потом умерли и они, а их младший сын куда-то пропал.
«Сосед очень терпелив. Я бы запаниковала на второй же день, потому что газовая плита — это устройство повышенной опасности. Непрерывное горение недопустимо. Если невозможно перекрыть подачу газа снаружи дома, то экстренные службы обязаны вскрыть дом. Надеюсь, что уже вскрыли?», — поделилась эмоциями Бабка Первая.
«Просто кошмарная история про семью, сколько горя. И всем до лампочки, пока каждую семью не коснется», — написал комментатор.
«И все-таки, кто включил газ? Если все умерли. Не призраки же греются», — попросила уточнить Гостья.
«Может, это умный дом? Включает конфорки, когда воздух становится холоднее 10 градусов, а потом выключает, когда дом отопится», — предположили Чудеса Желтых Песков.
Полицейские сегодня опубликовали сразу два видео магазинных краж. В первом случае липчанин вынес из спортивного магазина палатку.
А во втором житель Ельца — два сотовых телефона и продукты с алкоголем.
«Сейчас много таких «артистов» и, наверное, будет ещё больше», — уверен Александр Н.
«У людей умишко стал как у Буратино, сейчас кругом видео камеры, видимо, воровские инстинкты сильнее, чем чувство собственной безопасности», — добавил Ветеран.
Порадовались зиме? И хватит! Сегодня ночью столбики термометров еще могут опуститься до -8, а завтра уже потеплеет до 0 градусов. Будьте внимательны: ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.
