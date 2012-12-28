Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
сегодня, 12:39
Кражу двух сотовых телефонов записала камера наблюдения
Телефоны липчанин сдал в ломбард в Тульской области.
«Днём 26 ноября в Ельце с витрины магазина по продаже сотовых телефонов подозреваемый украл два телефона стоимостью 36 000 рублей и после сдал их в ломбард в соседней Тульской области. А в Липецке в конце июля он совершил две кражи продуктов и алкоголя из сетевых магазинов на общую сумму 7 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Подозреваемый также отрабатывается на предмет совершения аналогичных преступлений.
