Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Читать все
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Кражу двух сотовых телефонов записала камера наблюдения
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Липецкую карманницу поймали в Орловской области
Происшествия
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Читать все
Происшествия
634
сегодня, 12:39
2

Кражу двух сотовых телефонов записала камера наблюдения

Телефоны липчанин сдал в ломбард в Тульской области.

32-летний житель Липецкого округа подозревается в серии краж в Ельце и в Липецке.

«Днём 26 ноября в Ельце с витрины магазина по продаже сотовых телефонов подозреваемый украл два телефона стоимостью 36 000 рублей и после сдал их в ломбард в соседней Тульской области. А в Липецке в конце июля он совершил две кражи продуктов и алкоголя из сетевых магазинов на общую сумму 7 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Подозреваемый также отрабатывается на предмет совершения аналогичных преступлений.
кража
0
1
9
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
40 минут назад
Сейчас много таких "артистов" и наверное будет ещё больше.
Ответить
понятой
49 минут назад
ашалеть
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить