Задержан подросток, который продавал аккаунты в интернете

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области задержали подростка, который около трёх месяцев продавал злоумышленникам аккаунты в интернете.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, незаконный заработок подросток нашел в Telegram. Ему пришло приглашение: «Привет! Вступай к нам в группу. Есть лёгкий заработок» со ссылкой на группу.После этого «работодатель» подробно рассказал ему про покупку и активацию SIM-карт, а также регистрацию аккаунтов. Всего подросток, c его слов, зарегистрировал четыре аккаунта. Он также искал покупателей аккаунтов в сети, после чего удалял переписку.Заработать так можно было от пяти до девяти тысяч рублей. Сначала парень не понимал, что занимается чем-то криминальным. А когда увидел множество роликов по этой тематике — осознал, что рано или поздно его поймают. Но остановиться уже не мог.Статьей 274.5 УК РФ за это предусмотрено до трёх лет лишения свободы.