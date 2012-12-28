Задержан подросток, который продавал аккаунты в интернете
За это предусмотрено до трёх лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, незаконный заработок подросток нашел в Telegram. Ему пришло приглашение: «Привет! Вступай к нам в группу. Есть лёгкий заработок» со ссылкой на группу.
После этого «работодатель» подробно рассказал ему про покупку и активацию SIM-карт, а также регистрацию аккаунтов. Всего подросток, c его слов, зарегистрировал четыре аккаунта. Он также искал покупателей аккаунтов в сети, после чего удалял переписку.
Заработать так можно было от пяти до девяти тысяч рублей. Сначала парень не понимал, что занимается чем-то криминальным. А когда увидел множество роликов по этой тематике — осознал, что рано или поздно его поймают. Но остановиться уже не мог.
Статьей 274.5 УК РФ за это предусмотрено до трёх лет лишения свободы.
