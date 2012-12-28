Все новости
Происшествия
сегодня, 11:41
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина

За три дня на  дорогах области один человек погиб, и семь — получили травмы.

13 декабря Грязях на улице Хлебозаводской столкнулись «Нива» под управлением 67-летнего мужчины и автобус «ПАЗ» с 58-летним водителем. В аварии получила травмы 64-летняя пассажирка «Нивы», она госпитализирована.

За пятницу и выходные дни три человека оказались под колесами автомобилей. 

12 декабря в Ельце на улице Клубной 52-летнюю женщину сбил 18-летний водитель «ВАЗ-2106». Ельчанку доставили в больницу.

В субботу около половины двенадцатого ночи в Липецке на проспекте 60 лет СССР 29-летний водитель «Ниссана» сбил 40-летнего мужчину.  От полученных травм сбитый липчанин умер в больнице. Полицейские возбудили уголовное дело.

Еще один пешеход попал под колеса автомобиля рано утром следующего дня:  на улице Ферросплавной 48-летний водитель «ВАЗ-2105» сбил  68-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали.

12 декабря в Лев-Толстовском районе на  дороге Лев-Толстой – Данков 54-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

14 декабря в Липецке на улице Неделина 74-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на дорожное ограждение. В результате его 80-летняя пассажирка оказалась в больнице.

авария
ДТП
Комментарии (2)

й
28 минут назад
Когда же автопилот будет
СССР
50 минут назад
да не силити вы в телефонах за рулем. Просто ужас когда постоянно вижу водятлов в руках с телефоном...
