Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
За три дня на дорогах области один человек погиб, и семь — получили травмы.
За пятницу и выходные дни три человека оказались под колесами автомобилей.
12 декабря в Ельце на улице Клубной 52-летнюю женщину сбил 18-летний водитель «ВАЗ-2106». Ельчанку доставили в больницу.
В субботу около половины двенадцатого ночи в Липецке на проспекте 60 лет СССР 29-летний водитель «Ниссана» сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм сбитый липчанин умер в больнице. Полицейские возбудили уголовное дело.
Еще один пешеход попал под колеса автомобиля рано утром следующего дня: на улице Ферросплавной 48-летний водитель «ВАЗ-2105» сбил 68-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали.
12 декабря в Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Данков 54-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
14 декабря в Липецке на улице Неделина 74-летний водитель «Лады Весты» совершил наезд на дорожное ограждение. В результате его 80-летняя пассажирка оказалась в больнице.
