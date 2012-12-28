Липецкая вечЁрка: сбитые БПЛА, открытие поликлиники № 1 и график отключений горячей воды
Сегодня, 30 апреля, липчане пережили тревожную ночь, губернатор Игорь Артамонов осмотрел поликлинику № 1, и опубликован график отключения горячей воды.
К счастью, никаких повреждений беспилотники в регионе не оставили.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь были уничтожены 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
Эхо минувшей войны снова дало о себе знать. Накануне на высоте «Огурец» возле села Ломигоры, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, нашли целый арсенал гранат разных типов: 86 штук РГД-3 и 27 штук РПГ-40.
На место выехали спасатели, они оцепили территорию. Сегодня днем пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда областного управления ГПСС вывезла боеприпасы на спецполигон в Тербунском округе и уничтожила их.
Наконец-то это произошло! В Липецке открылась поликлиника № 1. Сегодня ее посетил губернатор Игорь Артамонов, а в понедельник, 4 мая, она будет доступна для пациентов. Этого момента они ждали два года.
Ремонт, правда, не завершен. 4 мая «МонтажТехСтрой» приступит ко второму этапу (контракт на 84,9 млн рублей). Строители должн будут обновить второй этаж и две три цоколя, куда позже переедет стоматология, а также отделение функциональной диагностики.
— В ноябре весь ремонт однозначно закончим. Новый год все будут встречать в своих стенах, но в новом качестве, — пообещала губернатору заведующая поликлиникой Мария Гулевская.
«Ну, а когда же первая детская поликлиника со всеми узкими специалистами вернется на Зегеля?» — спросил Житель.
Детская поликлиника на Зегеля вернется, когда полностью закончится ремонт поликлиники № 1, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Председатель Липецкого городского Совета Евгения Фрай в соцсетях опубликовала полный график отключения горячей воды. Гидравлические испытания продлсят с 1 мая по 13 сентября.
Многие комментаторы GOROD48 сообщили, что в их домах уже отключили не только отопление, но и горячую воду.
«Кто будет наблюдать за этими сроками из администрации? И что будет за срыв подачи тем или другим домам, где будут рватся придомовые трубы? Опять получится как всегда, за 2-3 дня подачи у них начнутся рватся трубы, и эти испытания продлятся ещё на две недели, а то и больше», — заранее переживает Гость.
Сегодня ночью столбиики термометров могут опуститься аж до -3 градусов. На Первомай в Липецке обещают слабый дождь, температура составит от +9 до +11 градусов.
И обратите внимание, 1 мая в 18:00 запустят фонтаны.
С 1 мая продлеваются до гипермаркета «Аршин» маршруты автобусов № 24 и 24а.
Рано утром 4 мая обработают от клещей сквер имени Маркова, набережную реки Воронеж, склоны Каменного лога (в районе 19 микрорайона). В течение трех дне после обработки не рекомендуется посещать эти территории. Клещи уже покусали 424 человека.
5 мая с 11:00 до 14:00 перекроют движение со стороны площади Революции в направлении Петровского проезда. У Нижнего парка будут устанавливать памятник.
