Антициклон принесет в Липецкую область потепление

Температура начнет приближаться к норме.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием восточной периферии европейского антициклона, небольшие дожди пройдут местами лишь 1 мая. 2 и 3 мая установится сухая погода, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят: 1 и 2 мая — 4-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы, 3 мая — 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью на улице от -1 до -3, днем — от +9 до +11 градусов.День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 3 градуса мороза.