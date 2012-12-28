Отключения горячей воды начнутся в Липецке 1 мая
«РИР Энерго» начнет гидравлические испытаний тепловых сетей от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко».
«Уже 1 мая будут проведены гидравлические испытаний тепловых сетей от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко», — сообщили в компании.
Испытания сетей в этих зонах продлятся до 14 мая. Узнать, когда горячая вода будет отключена в том или ином доме, можно на сайте «РИР Энерго».
«Испытания проводятся повышенным давлением воды, возможны случаи выброса воды на поверхность с частицами грунта, щебня, асфальтобенного покрытия и т.п. Не подходите к открытым траншеям и тепловым камерам, избегайте мест проведения земляных работ, не приближайтесь к местам выхода сетевой воды. При обнаружении повреждений теплосети обратитесь в диспетчерскую службу филиала по телефону: +7 (4742) 28-66-10», — предупреждают энергетики.
