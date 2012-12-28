Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Происшествия
Светофор упал на мужчину и женщину в Липецке
Происшествия
Суд в Липецкой области отменил штраф водителю за непристегнутый ремень
Происшествия
В отставку ушла бессменный председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова
Общество
«КамАЗ» дорожников перевернулся у поворота на Доброе
Происшествия
Дело о похищении 23-летнего липчанина из квартиры по улице Бехтеева ушло в суд
Происшествия
У мэра Липецка появится заместитель по делам СВО
Общество
Липчанин не дал уехать пьяному водителю и вызвал полицию
Происшествия
Житель Хлевного убил приятеля ударом головы в лицо
Происшествия
В лесу на Тракторном нашли скелетированный труп
Происшествия
Читать все
Светлана Бедрова сдержала слово: подрядчик мэрии заасфальтировал Петровский спуск
Общество
Отключения горячей воды начнутся в Липецке 1 мая
Общество
Пострадавший при падении светофора мужчина — в реанимации
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей знаменитого театра, планы на майские праздники
Общество
Конфликт на Мирной закончился разрывом селезёнки
Происшествия
На проспекте Победы кафе заливает водой
Общество
70-летнюю пенсионерку обманули, пообещав социальную выплату
Происшествия
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Измалковском округе
Происшествия
Чаплыгинец стал инвалидом «посмертно»
Общество
В районе Сырского Рудника и части Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1339
сегодня, 09:36
8

Отключения горячей воды начнутся в Липецке 1 мая

«РИР Энерго» начнет гидравлические испытаний тепловых сетей от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». 

Сразу после завершения отопительного сезона в Липецке филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» начнет гидравлические испытания сетей.

«Уже 1 мая будут проведены гидравлические испытаний тепловых сетей от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко», — сообщили в компании.

Испытания сетей в этих зонах продлятся до 14 мая.  Узнать, когда горячая вода будет отключена в том или ином доме, можно на сайте «РИР Энерго».

«Испытания проводятся повышенным давлением воды, возможны случаи выброса воды на поверхность с частицами грунта, щебня, асфальтобенного покрытия и т.п. Не подходите к открытым траншеям и тепловым камерам, избегайте мест проведения земляных работ, не приближайтесь к местам выхода сетевой воды. При обнаружении повреждений теплосети обратитесь в диспетчерскую службу филиала по телефону: +7 (4742) 28-66-10», — предупреждают энергетики.

Комментарии (8)

Кулиш
8 минут назад
Отключат 1 копать начнут 10 после праздников как Всегда!молодцы!
Ответить
Щеглова
34 минуты назад
а вот если бы мэрша сказала отключать отопление 4-го, то пятого было бы всем комфортно. И тепло и в ванной не ледник будет
Ответить
Захарова
35 минут назад
Ну вот можно подумать, что прям с утра 1 мая начнут проводить!
Ответить
САИ
52 минуты назад
Почему именно 1 мая!? В чем замысел, а 2 нельзя!?
Ответить
Подождать
57 минут назад
до окончания праздников ну никак нельзя(( Между тем В Москве отключают после 9 мая.
Ответить
САИ
28 минут назад
Москва нам не указ, если даже на решения суда плевали!?
Ответить
САИ
сегодня, 09:59
А почему именно 1мая, а почему нельзя 2 или 9 мая?!
Ответить
Липчанин
сегодня, 09:54
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК. ВСЕ ДЛЯ НАРОДА.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
