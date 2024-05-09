Общество
598
сегодня, 09:00

Первомай в Липецке: где и как отпраздновать, чтобы было весело, куда обращаться в экстренной ситуации

Наш гид по мероприятиям в праздничные дни.

Праздничный танец

С 1 мая липчан поздравляет танцевальный коллектив «Dance Class Show» (руководитель Оксана Двуреченская). Зажигательный номер на сцене ОЦКНТ сняли Аркадий и Максим Свиридовы.


Начнёт теплеть

1 мая в Липецке будет от +9 до +11 градусов тепла, пройдёт слабый дождь.

Зато потом начнёт теплеть: 2 мая – от +11 до +13 градусов; 3 мая – от +14 до +16 градусов, оба дня выдадутся сухими.

Отключение воды

1 мая с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

2 мая с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом::

- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.

3 мая с 10:00 до завершения работ испытают неудобства жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Сырской, переулка Рядового.

В селе Сырском аналогичные сложности будут поджидать жителей улиц Калинина, Пролетарской, Садовой.

Больницы, поликлиники

1 и 3 мая медицинское учреждения в Липецке работать не будут. 2 мая поликлиники станут трудится по графику выходного дня, т.е. приём по неотложной помощи будут вести до 14:00, обслуживать вызовы на дому – до 17:00.

Принимать пациентов и в праздники не прекратят травмпункты, в которые могут обратиться взрослые и подростки от 15 лет.

- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).

В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.

Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).

Демонстрации не будет

Демонстрацию в честь 1 мая в этом году не согласовали. Коммунисты планировали устроить шествие от ДС «Звездный» до Городища с 10:00 до 10:40, а затем на Городище провести митинг.

Но ничего этого не будет. Обком КПРФ сообщил, что заменит демонстрацию встречей с депутатами возле своего офиса на улице Кузнечной, 12. По закону для такого мероприятия согласования не требуется.

Фонтаны

А вот открытие сезона фонтанов состоится 1 мая (6+).

В 18:00 на Петровском спуске, а также на площадях Петра Великого, Театральной, у ДС «Звёздный», на бульваре Сорокина и в Нижнем фонтаны торжественно запустят. Гостей ждет яркая концертная программа с участием местных артистов и интерактивные площадки для детей и взрослых.

Праздник весны и труда

1 мая в 16:00 на площади у Дома культуры «Рудничный» (ул. Ударников, 13) пройдут массовые гулянья «Праздник весны и труда» (6+).

Выступит ансамбль народной песни «Злато-Серебро», гостей ждут мастер-классы по прикладному творчеству.

Гулянья в парках

Все три праздничных дня парки о общественные пространства Липецка пустовать не будут. Ниже расписание на графике от мэрии Липецка.

«Левша»

1 мая в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) покажут один из наиболее ярких мюзиклов липецкой филармонии «Левша» (6+).

По произведению Н.Лескова. Под музыку Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — Василий Моисеенко) выступят лучшие вокалисты нашего города: Сергей Колесник, Артем Тарасов, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Андрей Карпий, Анастасия Пименова, Василина Бережная, Ульяна Уладова, Наталия Тюленева, Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова, а также актеры ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.

«Петя и волк»

3 мая в 12:00 в «Унионе» покажут не менее интересный спектакль «Петя и волк» (0+).

Сказку Сергея Прокофьева для самых маленьких в интересной игровой форме покажут вам Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер Михаил Мясников, и музыковед Анна Аникеева. Сказка эта не только увлекательная по сюжету, но и образовательная: она учит детей различать звуки разных инструментов и знакомит их с оркестром.

Кино

2 и 3 мая в 12:00 и в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) организуют показ фильма «Каруза». Россия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.


Театр кукол

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на спектакли:

2 мая в 11:00 – «Айболит» (0+).
3 мая в 11:00 – «Храбрый портняжка» (0+).

Театры

Липецкий государственный академический театр драмы им. ЛН, Толстого (пл. Театральная, 2) в праздничные дни работать не будет. Анонсированные ранее спектакли «Слишком женатый таксист» и «Ханума» по техническим причинам перенесены на июнь. Не будет работать с 1 по 4 мая и касса театра, приобрести билеты на будущие представления в эти дни не получится.

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3):

2 мая в 18:00 «Мужской стриптиз». Б.Бужор. Комедия (18+).
3 мая в 18:00 «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)» И.Тургенев. Комедия в 2-х действиях. (16+).

Где провести праздники

Каждый второй липчанин проведёт майские праздники дома. Об этом SuperJob рассказал 51% опрошенных.

19% отправятся на дачу или в деревню, 8% побывают на природе. Число работающих в праздники липчан составило 14%.

2 % отправятся в путешествия по России, среди наиболее популярных направлений Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Выехать за границу может позволить себе 1% граждан, чаще всего они выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Дорогие липчане! Поздравляем вас в Первомаем! С помощью нашей рубрики вы можете подобрать себе занятие по душе на праздники. А С помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
