«Творится беспредел, пока люди спят, службы снабжают дворы помоями»

Горожане не правильно оценили увиденное.

«На улице Папина 2В. Воду и так не хотят откачивать, чистить водосток, так еще новую начали завозить. Куда смотрят наши губернаторы. Вот куда вывозят отходы, просто во дворы людей. Пока ночью люди спят, службы снабжают дворы помоями…», — такое сообщение получил GOROD48.Оказалось, что автор сообщения не правильно поняла увиденное. Бригада «РВК-Липецк» обследовала на улице Папина, 2В водопровод на предмет его повреждения. Для работы аварийщики откачали скопившуюся воду, а потом слили ее в колодец.«Восстановление водовода включено в план ремонтных работ. Работы будут производиться с учетом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.