Цены на бензин приостановились в Липецкой области

Цены на бензин в Липецкой области устроили остановку — за последнюю неделю увеличилась стоимость лишь двух из четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 21 по 27 апреля.Цена на бензин за последнюю неделю в среднем осталась на прежнем уровне и составила 66,36 рубля за литр. Не изменилась стоимость двух из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 63,17 рубля, а бензина АИ-95 — 68,64 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,1% с 93,93 до 93,99 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю на 0,2%, с 73,65 до 73,77 рубля за литр. Рост цен составил от 6 до 12 копеек.