Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
432
29 минут назад
3
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Трагедией закончился конфликт на улице Скороходова в Липецке. От полученной травмы один из его участников умер в больнице.
По данным следствия, рано утром 7 декабря в Липецке на улице Скороходова грязинец ждал такси и поссорился с 34-летним мужчиной.
«В ходе конфликта он нанес нетрезвому посетителю бара удар кулаком в лицо, сбив его с ног. При падении мужчина ударился головой о твёрдое покрытие. Он был госпитализирован в лечебное учреждение, где, не приходя в сознание, умер. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает областное управление Следственного комитета.
Санкция вменяемой грязинцу статьи УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.
1
0
3
1
1
Комментарии (3)