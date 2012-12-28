Все новости
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
Происшествия
432
29 минут назад
3

Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Трагедией закончился конфликт на улице Скороходова в Липецке. От полученной травмы один из его участников умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Грязинского округа, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, рано утром 7 декабря в Липецке на улице Скороходова грязинец ждал такси и поссорился с 34-летним мужчиной. 

«В ходе конфликта он нанес нетрезвому посетителю бара удар кулаком в лицо, сбив его с ног. При падении мужчина ударился головой о твёрдое покрытие. Он был госпитализирован в лечебное учреждение, где, не приходя в сознание, умер. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает областное управление Следственного комитета. 

Санкция вменяемой грязинцу статьи УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.

причинение смерти по неосторожности
1
0
3
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
санитар
6 минут назад
Сегодня уже 15 число. Целую неделю область не знала о трагедии?
Ответить
Сосед
13 минут назад
Какой у нас гуманный суд - за убийство человека всего 2 года максимум.
Ответить
Телец
16 минут назад
За телефон больше дают!
Ответить
