Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Трагедией закончился конфликт на улице Скороходова в Липецке. От полученной травмы один из его участников умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Грязинского округа, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).По данным следствия, рано утром 7 декабря в Липецке на улице Скороходова грязинец ждал такси и поссорился с 34-летним мужчиной.«В ходе конфликта он нанес нетрезвому посетителю бара удар кулаком в лицо, сбив его с ног. При падении мужчина ударился головой о твёрдое покрытие. Он был госпитализирован в лечебное учреждение, где, не приходя в сознание, умер. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает областное управление Следственного комитета.Санкция вменяемой грязинцу статьи УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.