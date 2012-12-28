4 мая в Липецке от клещей обработают сквер, набережную и лог

Горожан просят не посещать обработанные места в течение трех дней.

Сегодня в микрорайоне «Елецкий» проведена акарицидная обработка мест общего пользования.Обработка общественных пространств от клещей продолжился 4 мая, рассказали в администрации Липецка. Рано утром будут обработаны сквер имени Маркова, набережная реки Воронеж, склоны Каменного лога (в районе 19 микрорайона).Горожанам рекомендуют не посещать эти участки в течение трех дней после обработки.