Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Читать все
В Ельце починили новогодний фонарь и разрушенные ветром остановки
Общество
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Липецкую карманницу поймали в Орловской области
Происшествия
Читать все
Происшествия
1386
сегодня, 11:40
5

Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода.

В минувшую субботу, 13 декабря около 23:30 на проспекте 60 лет СССР 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнего мужчину, который от полученных травм умер в больнице.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
ДТП
0
7
2
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Очевидец
7 минут назад
Соболезную родственникам погибшего. Но отмечу, что люди совершенно не заботятся о своей безопасности. Посмотри налево, убедись что водитель начал притормаживать. Всяко бывает. Отвлекся, забылся, просто не заметил, и беда пришла.
Ответить
житель города
15 минут назад
на проспекте 60 лет СССР очень слабое наружное освещение, особенно в границах 21 микрорайона; когда в темное время суток поворачиваешь с проспекта Победы на 60 лет СССР - такое ощущение, что в нору въехал темную; пешеходов плохо видно, я никого не оправдываю и не обвиняю!!! Уважаемые пешеходы, будьте осторожны, убедитесь, что вас пропускают. Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу уберите ногу с педали газа и присмотритесь повнимательнее!
Ответить
Пяшеход
8 минут назад
Иду иду и смотрю в телефон чтоб не заблудится. Должны водители уступать!
Ответить
Ветеран
30 минут назад
Сам себе срок поднял. Если в 29 лет не поумнел, то и за руль не садись. Пешеходу идти надо, когда убедишься, что авто остановилось, к сожалению это теперь это так.
Ответить
Sергий
19 минут назад
Водителя не оправдываю, но видимость на дорогах Липецка по ночам минимальная, фонари горят, но ничего не освещают.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить