Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода.В минувшую субботу, 13 декабря около 23:30 на проспекте 60 лет СССР 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнего мужчину, который от полученных травм умер в больнице.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.