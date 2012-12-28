Карельские полицейские задержали в Ростове липчанина за дистанционные кражи кислородных баллонов

Происшествия
349
сегодня, 15:03
В Карелии раскрыли необычную схему дистанционного мошенничества – липчанин обманом вывозил из больниц нескольких регионов России медицинское оборудование и сдавал его в металлолом.
География мошеннической схемы охватывала регионы от Архангельской до Тамбовской области, а вычислили и поймали ее организатора карельские полицейские в Ростове-на-Дону.
Как сообщили в МВД Республики Карелия, в апреле 2025 года липчанин позвонил в больницу Кемского района Карелии, представился сотрудником кислородной станции и потребовал отправить на проверку все хранящиеся в больнице баллоны. Медикам пришлось расстаться с 25 ёмкостями, наполненными кислородом. Их общая стоимость составляла 400 тысяч рублей. Для вывоза груза аферист нанял, опять же, дистанционно, водителя, и также дистанционно убедил приёмщика металла, что баллоны — законный товар. Мало того: мошенник пообещал пункту приёма ещё 25 баллонов на следующий день, получил за них 50 500 рублей, после чего просто исчез из эфира.
«Карельским полицейским удалось установить причастность задержанного к совершению ещё семи таких телефонных мошенничеств в других регионах России. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о мошенничестве. На время следствия фигурант заключён под стражу. Расследование его противоправной деятельности продолжается», — сообщили в пресс-службе МВД Республики Карелия.
0
0
2
0
4
Комментарии