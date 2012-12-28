Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
56 минут назад
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
С достаточно громоздким товаром он прошел мимо кассы без оплаты.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Находясь в магазине, он взял с полки туристическую палатку и незаметно вынес её, не оплачивая покупку. Впоследствии похищенное имущество было им продано.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лишения свободы. На время следствия суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
