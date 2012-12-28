Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Погода в Липецке
267
26 минут назад
1
В Липецкой области — потепление
С теплым воздухом в область вернутся туманы и осадки.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 декабря — 3-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше климатической нормы, 17 и 18 декабря — около 0 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, днем — от -3 до +2.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ночью на улице от -6 до -8 градусов, днем — от 0 до -2.
День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 33 градуса мороза.
2
1
0
1
0
Комментарии (1)