В Липецкой области — потепление

С теплым воздухом в область вернутся туманы и осадки.

В ближайшие двое суток через территорию Центрального федерального округа и Липецкой области в частности будет перемещаться теплый атмосферный фронт североатлантического циклона — ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица. 18 декабря атмосферное давление начнет расти, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 декабря — 3-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше климатической нормы, 17 и 18 декабря — около 0 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, днем — от -3 до +2.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ночью на улице от -6 до -8 градусов, днем — от 0 до -2.День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 33 градуса мороза.