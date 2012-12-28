Все новости
Общество
357
48 минут назад
5

Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка

Оказалось, автобус 30-го маршрута попал в аварию, а несколько автобусов 321-го из-за неисправностей не смогли выехать из парка.

Липчанка Светлана рассказала GOROD48 о долгом ожидании автобусов на остановке «Площадь Франценюка».

— Сегодня утром 40 минут люди ждали на площади Франценюка автобусы 30-го, 330-го и 321-го маршрутов. За это время к остановке трижды подъезжали автобусы 22-го, 322-го и 325-го маршрутов, маршрута № 33а. В итоге пассажиры утрамбовались в 27-й автобус как сельди в бочку. Что случилось? Откуда этот коллапс? — написала Светлана.

В департаменте транспорта мэрии задержку утренних рейсов объяснили ДТП и поломками автобусов.

— В утренний час пик часть рейсов по маршрутам № 30, 330, 321 выполнена с опозданием из-за заторов по пути следования. Один из автобусов 30-го маршрута попал в ДТП, несколько автобусов маршрута № 321 сошли по причине технической неисправности при выезде из парка и были заменены, но на это потребовалось некоторое время. Мы приносим пассажирам извинения, — сообщили GOROD48 в ведомстве.
Комментарии (5)

Гоголь Н.В.
7 минут назад
Сегодня ехал на 323 маршруте . автобус грязный в салоне темнота . остановки не объявляются . вот что значить ИП. а в 37 ехать одна приятность светло тепло и т. далее
Василий
10 минут назад
А где же резерв? ...
гость
25 минут назад
Сегодня в начале 9го на ост. Быханов сад ещё и пропали все 11е, 24е, 324е, 347е по направлению с Сокола. Прилично пришлось постоять
маршрутка 333
35 минут назад
Кому не нравится? Пешком тогда ходите
Василий
9 минут назад
Начнем с Вас...
