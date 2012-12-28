На улице Центральной отключат холодную воду

1 мая из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся жители улицы Центральной, предупредили в «РВК-Липецк».





Холодную воду отключат с 10:00 в домах №№6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 на улице Центральной. Отключения продлятся до окончания работ. После окончания работ возможно повышение мутности воды.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.