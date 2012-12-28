Ночью в Липецкой области сбиты БПЛА

Липецкая область оказалась в числе 14 регионов страны, над которыми этой ночью перехвачены БПЛА.«За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей», — сообщает Минобороны РФ.Режим уровень «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с 20:40 до 06:07.