Происшествия
Ночью в Липецкой области сбиты БПЛА
Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал до шести утра.
«За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей», — сообщает Минобороны РФ.
Режим уровень «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с 20:40 до 06:07.
