Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
118
8 минут назад
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Из разбитого салона ее извлекали спасатели. Женщина госпитализирована.
— За рулем «Эксид» находилась 57-летняя женщина, она госпитализирована, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Фото ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области»
