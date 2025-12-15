Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик

Из разбитого салона ее извлекали спасатели. Женщина госпитализирована.



Днем 15 декабря на дороге Липецк-Лебедянь у села Кузьминские Отвержки легковой автомобиль «Эксид» врезался в припаркованный грузовик «Даф». Из разбитой легковушки водителя извлекали пожарные села Новая Деревня.— За рулем «Эксид» находилась 57-летняя женщина, она госпитализирована, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.