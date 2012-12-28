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Здоровье
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сегодня, 14:18
Из бронхов липчанина извлекли часть специальной щётки
Она отломилась при чистке трахеостомы.
По данным регионального Минздрава, из-за заболевания легких мужчина длительное время дышал через трахеостомическую трубку. Трахеостома требует ежедневного ухода и очищения. Когда мужчина чистил ее в очередной раз, часть специальной щетки отломилась и закупорила его бронхи, у него развилась дыхательная недостаточность.
Врачи эндоскопического отделения провели бронхоскопию и извлекли щетку из бронха. Дальнейшей госпитализации не потребовалось: мужчина направлен на амбулаторное лечение.
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