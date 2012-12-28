Из бронхов липчанина извлекли часть специальной щётки

Она отломилась при чистке трахеостомы.

Эндоскописты Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» спасли мужчину с острой дыхательной недостаточностью, вызванной инородным телом в верхних дыхательных путях.По данным регионального Минздрава, из-за заболевания легких мужчина длительное время дышал через трахеостомическую трубку. Трахеостома требует ежедневного ухода и очищения. Когда мужчина чистил ее в очередной раз, часть специальной щетки отломилась и закупорила его бронхи, у него развилась дыхательная недостаточность.Врачи эндоскопического отделения провели бронхоскопию и извлекли щетку из бронха. Дальнейшей госпитализации не потребовалось: мужчина направлен на амбулаторное лечение.