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Общество
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26 минут назад
Липецкая вечЁрка: ночная авария, подмороженная стройка и где припарковаться в «Елецком»
Сегодня, 6 июня, врачи лечат юношу, пострадавшего в ДТП на улице Советской, в микрорайоне «Победа» приостановили строительство дома, и сотрудники поликлиники в микрорайоне «Елецкий» попросили водителей освободить парковку медучреждения.
«Видела вчера эту аварию на Советской, какое сальто он делал в воздухе, аж перелетел через автомобиль, даже каскадеры так не могут», — рассказала Людмила.
В микрорайоне «Победа» на улице Белана со строительной площадки многоэтажного дома исчез кран. Липчане решили, что стройку заморозили.
Это не так. Стройку приостановили из-за того, что у застройщика много других проектов, а покупательская активность липчан снизилась. Дольщиков в этом здании нет. Достроить дом планируют в 2026 году.
«Ну это нормально. Зачем строить? Жилье не продается от слова совсем», — возмущается Савелий.
«Ну как это не продаётся, все продается, иначе бы не строили», — считает Незнайка.
«Продается, т. к. некоторые имеют возможность покупать по 10 квартир и сдавать их. Нищие покупатели просели», — уточнил Балтун.
На улице неделина 4д, ничего прекращать не планируют. мало того, строительные работы начинают ни свет ни заря, чем возмутили липчан, живущих рядом.
В региональном управлении Роспотребнадзора пообещали оценить уровень шума на стройке. Если он превышен, направят документы в мэрию.
Новость стала популярной, но большинство комментаторов не поняли причин недовольства.
«Кто хочет спать, спит при любых обстоятельствах и в любом положении! Вы просто не хотите спать! Мне никакой шум не помеха!» — считает Соня.
«Как вариант, надо успокаивать себя тем, что если начинают работу в 6:30, то закончат строительство на полгода раньше. Ну, а как? Или в берушах жить», — написала Бабка Первая.
«На улицу Юбилейную, 4 сегодня в 6:40 приехал кран выгружать на крышу строительные материалы. Закон тишины им не писан», — пожаловался комментатор.
А со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич. Опасный участок администрация оградила лентой.
В мэрии надеются найти решение этой проблемы. Но сделать это будет трудно. Фирма «Строительная компания», построившая школу, находится в состоянии банкротства. Осыпающиеся кирпичи, возможно, делали на предприятии «Липецкий гончар». Его изделия осыпаются с десятков относительно свежих городских многоэтажек.
«У нас в Сёлках тоже в поликлинике кирпич отлетает, даже страшно машину ставить. Обшейте железом», — предложил Ну и что.
«Когда кирпич упадёт на голову и ушатает любимую диточку, тогда и найдут решение проблемы. А заодно и козлов отпущения». — предположил дядя.
«Это нередкий случай разрушения кирпича «Тербунского гончара». Но основной причиной, думаю, является то, что кладка выполнялась без полного заполнения швов (возможно под пруток). Поэтому, вероятно, затекание воды в пустоты и замораживание. Так что «Гончар», возможно, не виновен. Проектанты, строители и архитектурно-строительный контроль причастны к халтуре», — считает Валерий.
Администрация городской поликлиники № 4 потребовала от водителей убрать автомобили с парковки медицинского учреждения. Начала даже клеить на лобовые стекла бумагу с соответствующим требованием, ссылаясь на постановление правительства РФ об антитеррористической защищенности социальных объектов.
Водители возмущаются, где же еще ставить на ночь своих железных коней?
В мэрии пообещали, что в этом году сделают три бесплатных парковки. Одна появится на месте разворотной площадки автобусов напротив дома № 7 по улице Артемова, между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова, а также между домами № 5 и № 7 по Елецкому шоссе.
Большинство комментаторов GOROD48 встали на сторону администрации поликлиники.
«А когда строили поликлинику и жилые дома, нельзя было предположить проблему?!» — удивился САИ.
«Хорошо еще, что гвоздями не прибили к машинам», — заметили Жители они такие.
«Там в Елецком, за остановкой, есть большая парковка. Только она пустая, потому что свои пятые точки никто не хочет нести до подъезда. Всем надо чуть ли не в квартире парковаться!» — написал К сведениям.
«Не понятно возмущение. Всё чинно и интеллигентно. Правильнее было сразу на штрафстоянку утаскивать», — считает Читатель.
«Купите гаражи и ставьте свои корыта там», — рекомендовал комментатор.
«Это возмутительно! Жители ждут аллею и зеленую зону, а не сплошную парковку между домами!» — недовольна Ева.
В выходные в Липецке будет жарко. Столбики термометров могут подняться до +29 и даже до +32 градусов. А спасатели предупредили, что завтра в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. По шкале Бофорта такой ветер называется очень крепким.
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