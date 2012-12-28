Липецкая вечЁрка: ночная авария, подмороженная стройка и где припарковаться в «Елецком»

Сегодня, 6 июня, врачи лечат юношу, пострадавшего в ДТП на улице Советской, в микрорайоне «Победа» приостановили строительство дома, и сотрудники поликлиники в микрорайоне «Елецкий» попросили водителей освободить парковку медучреждения.