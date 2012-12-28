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Здоровье
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сегодня, 13:54
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Ужин грибами привёл на больничную койку
Муж и жена в реанимации. Врачи предполагают отравление бледной поганкой.
«49-летняя женщина и 59-летний мужчина поступили в тяжелом состоянии в БСМП №1. Сейчас супруги в реанимации. За их жизнь борются врачи. По предварительной версии, отравились они бледной поганкой», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
С начала сезона грибами отравились 28 человек. Умерли четыре человека.
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