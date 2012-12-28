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278
10 минут назад
1

Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре

Непогода может продлится всю ночь.

Сегодня с 18:00 и до завтрашнего дня в Липецке ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах град. При грозах порывы ветра могут достигать 18 м/с. По шкале Бофорта такой ветер называется очень крепким.

При этом будет очень жарко. Воздух может прогреться до + 32 градусов.

Спасатели рекомендуют избегать открытых пространств и высоких объектов при сильном ветре. Лучше держаться подальше от деревьев, легких построек и слабо укрепленных сооружений. Автомобилистам не рекомендуется пароваться вблизи крупных деревьев, ослабленных конструкций и столбов линий электропередач.
погода
гроза
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Комментарии (1)

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Садовод
5 минут назад
А кто хозяин ослабленных конструкций? Что же он их не укрепляет?
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