56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Ремонт школ, освещение и благоустройство: Игорь Подзоров провел стратегическую сессию с жителями 18-го округа.
Общество
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10 минут назад
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Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Непогода может продлится всю ночь.
При этом будет очень жарко. Воздух может прогреться до + 32 градусов.
Спасатели рекомендуют избегать открытых пространств и высоких объектов при сильном ветре. Лучше держаться подальше от деревьев, легких построек и слабо укрепленных сооружений. Автомобилистам не рекомендуется пароваться вблизи крупных деревьев, ослабленных конструкций и столбов линий электропередач.
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