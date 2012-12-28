Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре

Непогода может продлится всю ночь.

Сегодня с 18:00 и до завтрашнего дня в Липецке ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах град. При грозах порывы ветра могут достигать 18 м/с. По шкале Бофорта такой ветер называется очень крепким.При этом будет очень жарко. Воздух может прогреться до + 32 градусов.Спасатели рекомендуют избегать открытых пространств и высоких объектов при сильном ветре. Лучше держаться подальше от деревьев, легких построек и слабо укрепленных сооружений. Автомобилистам не рекомендуется пароваться вблизи крупных деревьев, ослабленных конструкций и столбов линий электропередач.