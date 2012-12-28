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53 минуты назад
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Липчане жалуются на шумных строителей

Работу они начинают рано утром, и лишают жителей соседних домов сна.

Жители домов, соседних со стойкой на Неделина 4д, потеряли покой и сон. Строители начинают работу ранним утром.

«Я всё понимаю, но строители ругаются матом, бросают строительный мусор из окон строящегося дома, так же громко включают музыку. И более того начинают свою работу в 06:30. Даже через закрытые окна, и то очень громко. В будни, в выходные, каждый день. Я понимаю — это стройка, но хоть немного можно тишины? Они работают без конца», — рассказала одна из соседок стройки.

В областном управление Роспотребнадзора пообещали замерить уровень шума доносящегося до жилых домов. Если он превышает нормативы, соответствующие документы Роспотребнадзор направит в мэрию, для принятия мер.
шум
строительство
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Командировочный
30 минут назад
Липчане любят жаловаться
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Захарова
36 минут назад
Вызывайте каждый раз полицию! Есть нормы с 08:00-22:00 на такие работы. Этим должна заниматься полиция!
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Animal planet.
22 минуты назад
Ага,полиции делать больше нечего как на всякую ерунду выезжать.
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Захарова
7 минут назад
Ага,полиции делать больше нечего как на всякую ерунду выезжать. Это не ерунда, а правонарушение и составляется протокол. Для вас ерунда, но для меня и моего маленького ребенка не ерунда и терпеть шум не обязаны!
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26-й
26 минут назад
Нормы "Закона о тишине" с 23:00 до 7:00, если что!!!! И тихий час с 13 до 15 часов.
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Молодежь
7 минут назад
Нормы "Закона о тишине" с 23:00 до 7:00, если что!!!! И тихий час с 13 до 15 часов. Не пишите то, о чем не знаете. В каждом субъект е РФ свои нормы. В липецкой области нет тихого часа, тихий час есть в детском саду! Никто не будет оплачивать строителям время простоя, пока ваши дитятки отдыхают. Если мне надо делать ремонт, я буду делать ремонт в разрешенное время!
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Антон
19 минут назад
Нормы "Закона о тишине" с 23:00 до 7:00, если что!!!! И тихий час с 13 до 15 часов. вы не правы. в Законе Липецкой области от 16.11.2016 № 14-ОЗ "Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области" прописано с 22 до 8 часов - в рабочие дни, с 20 часов до 10 часов - в воскресные дни, про тихий час не сказано
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Если что
22 минуты назад
Нормы "Закона о тишине" с 23:00 до 7:00, если что!!!! И тихий час с 13 до 15 часов. С 22 до 8 ч в будни. В выходные с 20 до 10 ч. Тихого часа нет
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Соня
38 минут назад
Кто хочет спать, спит при любых обстоятельствах и в любом положении! Вы просто не хотите спать! Мне никакой шум не помеха!
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Бабушка
39 минут назад
а я сама уже не сплю с четырех утра,т.к. светло, час -то мы не переводили...
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Баба Нюра
44 минуты назад
в деревню ехайте, там тихо, а то хотят жить в городе и что бы тишина была как заброшенной деревне.
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Ель Сибирская
46 минут назад
Меня кот будит в 5 утра... Кому можно пожаловаться?
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Animal planet.
24 минуты назад
А меня собака разбудила ночью когда дождь был,и повела меня на кухню,виляя хвостом, дал ей кусочек вареной колбасы,пошли с ней спать. Пусть меня будит хоть каждый день лишь бы жила,ей 12 лет будет в августе.
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