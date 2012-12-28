Липчане жалуются на шумных строителей

Работу они начинают рано утром, и лишают жителей соседних домов сна.

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Жители домов, соседних со стойкой на Неделина 4д, потеряли покой и сон. Строители начинают работу ранним утром.«Я всё понимаю, но строители ругаются матом, бросают строительный мусор из окон строящегося дома, так же громко включают музыку. И более того начинают свою работу в 06:30. Даже через закрытые окна, и то очень громко. В будни, в выходные, каждый день. Я понимаю — это стройка, но хоть немного можно тишины? Они работают без конца», — рассказала одна из соседок стройки.В областном управление Роспотребнадзора пообещали замерить уровень шума доносящегося до жилых домов. Если он превышает нормативы, соответствующие документы Роспотребнадзор направит в мэрию, для принятия мер.