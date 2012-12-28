17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской

За сутки на дорогах области пострадали три человека.



Поздно вечером 6 июня в Липецке на улице Советской столкнулись «Сеат» 18-летнего водителя и «Киа» с 38-летним мужчиной за рулем. Пострадал 17-летний пассажир «Сеата». Юноша госпитализирован.Как сообщает Госавтоинспекция, этим вечером и ночью произошли еще две аварии.Около 18:00 в Ельце на улице Карла Маркса столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль «Форд» с 62-летней женщиной за рулем. Подростка доставили в больницу.А ночью на дороге Липецк – Грязи – Песковатка 49-летний водитель «Шевроле» совершил наезд на 35-летнего мужчину. Его также госпитализировали.