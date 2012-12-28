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17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
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8 минут назад

17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

Поздно вечером 6 июня в Липецке на улице Советской столкнулись «Сеат» 18-летнего водителя и «Киа» с 38-летним мужчиной за рулем.  Пострадал  17-летний пассажир «Сеата». Юноша госпитализирован.
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Как сообщает Госавтоинспекция, этим вечером и ночью произошли еще две аварии.

Около 18:00 в Ельце на улице Карла Маркса столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль «Форд» с 62-летней женщиной за рулем. Подростка доставили в больницу.

А ночью на дороге Липецк – Грязи – Песковатка 49-летний водитель «Шевроле» совершил наезд на 35-летнего мужчину. Его также госпитализировали.

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