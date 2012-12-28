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Происшествия
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8 минут назад
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
Как сообщает Госавтоинспекция, этим вечером и ночью произошли еще две аварии.
Около 18:00 в Ельце на улице Карла Маркса столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль «Форд» с 62-летней женщиной за рулем. Подростка доставили в больницу.
А ночью на дороге Липецк – Грязи – Песковатка 49-летний водитель «Шевроле» совершил наезд на 35-летнего мужчину. Его также госпитализировали.
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