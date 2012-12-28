В лесополосе на улице Сырской с поличным задержан 34-летний «закладчик»

С собой у него было более пяти граммов «синтетики».

В лесополосе возле улицы Сырской в Липецке полицейские с поличным задержали 34-летнего закладчика синтетических наркотиков — это произошло прямо в момент оборудования тайника.«Во время досмотра в дежурной части у подозреваемого обнаружен сверток с наркотиком синтетического происхождения общей массой 5,28 грамма. А по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты упаковочные материалы, весы для фасовки наркотиков и другие улики», – сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ), мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.