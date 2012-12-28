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Происшествия
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сегодня, 07:21
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В лесополосе на улице Сырской с поличным задержан 34-летний «закладчик»
С собой у него было более пяти граммов «синтетики».
«Во время досмотра в дежурной части у подозреваемого обнаружен сверток с наркотиком синтетического происхождения общей массой 5,28 грамма. А по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты упаковочные материалы, весы для фасовки наркотиков и другие улики», – сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ), мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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