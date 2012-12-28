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21 минуту назад

Поликлиника на Меркулова откроется в понедельник

До этого времени со здания удалят часть облицовочной плитки.

Филиал городской поликлиники №4 на улице Меркулова начнет принимать пациентов  понедельник, 26 октября. По словам областного министра здравоохранения Лилии Самошиной, во время атаки БПЛА повреждена не только кровля, но и часть облицовки здания. Существует вероятность ее обрушения.   

«Решено огородить территорию и демонтировать фрагменты, которые держатся ненадежно. Тут нам помогает мэрия.  Параллельно с демонтажем плитки, делаем смету на ремонт кровли и фасада», — рассказала министр.

БПЛА
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