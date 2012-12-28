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Общество
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21 минуту назад
Поликлиника на Меркулова откроется в понедельник
До этого времени со здания удалят часть облицовочной плитки.
«Решено огородить территорию и демонтировать фрагменты, которые держатся ненадежно. Тут нам помогает мэрия. Параллельно с демонтажем плитки, делаем смету на ремонт кровли и фасада», — рассказала министр.
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