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Общество
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14 минут назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
24 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Нагорная, 7, улица Вермишева, 23, улица Водопьянова, 70. Без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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