Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Ботаника» от Author Development укрепляет позиции в Липецком регионе
Бизнес
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Общество
В поврежденных при атаке БПЛА квартирах тепловые контуры восстановлены по временной схеме
Общество
Липецкая вечЁрка: ночная атака на город, «РВК» может поднять тариф, и смерть дирижера
Общество
Пострадавшего от атаки БПЛА 25-летнего липчанина спасали 12 медиков
Здоровье
Поликлиника на улице Меркулова останется закрытой и завтра
Общество
Снова воют сирены: тревога по всей области
Происшествия
Над областью снова сбиты БПЛА
Происшествия
Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Происшествия
Женщина пострадала в столкновении «Калины» с «ВАЗом»
Происшествия
Ужин грибами привёл на больничную койку
Здоровье
Читать все
С липецкой мэрии требуют миллион за бардак у 58-й школы
Общество
Двое липчан освобождены из украинского плена
Общество
Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Общество
Водитель предложил сотруднику ДПС 15 000 рублей — заплатил государству 65 000
Происшествия
В области вторая за день ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс горимости
Общество
Из центра Липецка наблюдали за столбом дыма
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Поликлиника на Меркулова откроется в понедельник
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Читать все
Общество
92
14 минут назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

24 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Нагорная, 7, улица Вермишева, 23, улица Водопьянова, 70. Без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 70 по улице Водопьянова, № 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31 по улице Вермишева, № 2, 4, 6 по улице Берзина, в частном секторе улиц Нагорной, Котовского.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить