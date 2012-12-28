На шести улицах Липецка отключат холодную воду

24 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Нагорная, 7, улица Вермишева, 23, улица Водопьянова, 70. Без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 70 по улице Водопьянова, № 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31 по улице Вермишева, № 2, 4, 6 по улице Берзина, в частном секторе улиц Нагорной, Котовского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.