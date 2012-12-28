В Липецкую область приходит жара

Атмосферный фронт принесет завтра грозу и местами град, однако температура продолжит расти.





В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. 7 июня через территорию региона пройдут атмосферные фронты с запада, которые принесут с собой кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах с градом, ветер при грозе усилится до 18 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ожидается град. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +27 до +32 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 2 градуса тепла.