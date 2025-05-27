Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником

Сегодня, 27 мая, в храме, который строится в микрорайоне «Елецкий», со строительных лесов упал рабочий, экологи выясняют, что плавает в реке Воронеж, и пожар произошел в Сырском Руднике.