Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Общество
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26 минут назад
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Сегодня, 27 мая, в храме, который строится в микрорайоне «Елецкий», со строительных лесов упал рабочий, экологи выясняют, что плавает в реке Воронеж, и пожар произошел в Сырском Руднике.
Он госпитализирован в БСМП с сотрясением головного мозга и легкими травмами.
«Соблюдайте правила техники безопасности! Они пишутся кровью!», — написал Буквоед
«Здоровья пострадавшему», — пожелала Лиза.
Рыбак заметил плывущие по реке Воронеж у поселка Заречья тонны нечистот.
— Что это? И сколько это будет продолжаться? Плывут «КамАЗами» просто! — написал автор видео.
Место съемки находится ниже городских очистных сооружений и станции аэрации, модернизацией которой по концессии занимается «РВК-Липецк».
В энергокомпании сообщили GOROD48, что отправили к поселку Заречье лаборантов для отбора проб воды и мониторинга ее качества.
Чуть позже после публикации GOROD48, туда же направились сотрудники природоохранной прокуратуры и областного министерства экологии, чтобы проверить состояние реки. Они взяли пробы воды.
Новость зацепила читателей GOROD48, они оставили более полсотни комментариев.
«Через четыре дня открытие купального сезона», — напомнил Ком Ментарий,
«Это куриный помет. Каждый год одно и тоже. Птицефабрики ворочают и никому до этого дела нет», — предположил Женя.
«Это же крокодилы», — еще одна версия комментатора.
«Так это ж удобрение, подкормка для водной флоры и фауны!», — считает Юрий.
«В том году я снимал видео, отправлял в инстанции все, которые можно. Выезжали туда так же на замеры, установили, что превышение нечистот на много (не будем углубляться). Писал Ченцову, который меня направил в Росприроднадзор, все письма сохранены. Были от всех отписки и говорили, что примем меры. Но как видите, их нет. И круглогодично выливается вся канализация города в реку, и нет не кому дела. Разве это не преступление? Разве это не относится к терроризму?», — рассказал Рыбак 2024.
«Это видео надо Бастрыкину отправить, на местах ни чего никто делать не будет», — считает Анатолий.
«Произведут отборы проб вот насмешили. Около троицкого моста фекалии видно невооружённым глазом они плывут уже недели две», — заявил Никадим.
Сегодня около полудня над Липецком поднялся столб черного дыма: в Сырском Руднике загорелся ангар.
Его тушили 18 пожарных при помощи четырех единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
За прошедшие сутки в Липецкой области сгорели два автомобиля. Также пожарные тушили пал сухой травы разгоревшийся на площади в четыре гектара.
Завтра в Липецке станет еще жарче. По прогнозам синоптиков, воздух разогреется до +29 градусов.
Обратите внимание, 28 мая с 10:00 до 11:30 будет ограничено движение транспорта в центре Липецка, там состоится шествие, посвященное Дню пограничника.
А мост на улице Октябрьской перекрыт. Сегодня на улице Фрунзе из-за этого образовалась пробка, так что используйте пути объезда.
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