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26 минут назад

Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником

Сегодня, 27 мая, в храме, который строится в микрорайоне «Елецкий», со строительных лесов упал рабочий, экологи выясняют, что плавает в реке Воронеж, и пожар произошел в Сырском Руднике.

В строящемся храме Иверской иконы Божией Матери, который находится в микрорайоне «Елецкий», со строительных лесов упал рабочий.

Он госпитализирован в БСМП с сотрясением головного мозга и легкими травмами.

«Соблюдайте правила техники безопасности! Они пишутся кровью!», — написал Буквоед

«Здоровья пострадавшему», — пожелала Лиза.

Рыбак заметил плывущие по реке Воронеж у поселка Заречья тонны нечистот.



— Что это? И сколько это будет продолжаться? Плывут «КамАЗами» просто! — написал автор видео.

Место съемки находится ниже городских очистных сооружений и станции аэрации, модернизацией которой по концессии занимается «РВК-Липецк».

В энергокомпании сообщили GOROD48, что отправили к поселку Заречье лаборантов для отбора проб воды и мониторинга ее качества.

Чуть позже после публикации GOROD48, туда же направились сотрудники природоохранной прокуратуры и областного министерства экологии,  чтобы проверить состояние реки. Они взяли пробы воды.

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Новость зацепила читателей GOROD48, они оставили более полсотни комментариев.

«Через четыре дня открытие купального сезона», — напомнил Ком Ментарий,

«Это куриный помет. Каждый год одно и тоже. Птицефабрики ворочают и никому до этого дела нет», — предположил Женя.

«Это же крокодилы», — еще одна версия комментатора.

«Так это ж удобрение, подкормка для водной флоры и фауны!», — считает Юрий.

«В том году я снимал видео, отправлял в инстанции все, которые можно. Выезжали туда так же на замеры, установили, что превышение нечистот на много (не будем углубляться). Писал Ченцову, который меня направил в Росприроднадзор, все письма сохранены. Были от всех отписки и говорили, что примем меры. Но как видите, их нет. И круглогодично выливается вся канализация города в реку, и нет не кому дела. Разве это не преступление? Разве это не относится к терроризму?», — рассказал Рыбак 2024.

«Это видео надо Бастрыкину отправить, на местах ни чего никто делать не будет», — считает Анатолий.

«Произведут отборы проб вот насмешили. Около троицкого моста фекалии видно невооружённым глазом они плывут уже недели две», — заявил Никадим.

Сегодня около полудня над Липецком поднялся столб черного дыма: в  Сырском Руднике загорелся ангар.



Его тушили 18 пожарных при помощи четырех единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

За прошедшие сутки в Липецкой области сгорели два автомобиля. Также пожарные тушили пал сухой травы разгоревшийся на площади в четыре гектара.

Завтра в Липецке станет еще жарче. По прогнозам синоптиков,  воздух разогреется до +29 градусов.

Обратите внимание, 28 мая с 10:00 до 11:30 будет ограничено движение транспорта в центре Липецка, там состоится шествие, посвященное Дню пограничника.

А мост на улице Октябрьской перекрыт. Сегодня на улице Фрунзе из-за этого образовалась пробка, так что используйте пути объезда.

вечЁрка
падение с высоты
экология
пожар
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