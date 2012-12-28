24 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект 60 лет СССР, 13, 47 — без холодной воды останутся жители трёх улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 13, 15, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, № 21, 37 по улице Меркулова, № 18, 20 по бульвару Шубина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.24 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Ангарской, № 7б, 9 по улице Базарной, № 2б по улице Детской, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в переулке Сырском, № 1, 2а по Боевому проезду, № 26 по улице Стаханова, № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а по бульвару Шубина, № 37, 41 по проспекту 60 лет СССР, обесточат улицы Пугачёва, Совхозную, Трубную, посёлок Трубного завода.