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Общество
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сегодня, 17:19
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На трёх улицах Липецка отключат холодную воду
24 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект 60 лет СССР, 13, 47 — без холодной воды останутся жители трёх улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
24 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Ангарской, № 7б, 9 по улице Базарной, № 2б по улице Детской, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в переулке Сырском, № 1, 2а по Боевому проезду, № 26 по улице Стаханова, № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а по бульвару Шубина, № 37, 41 по проспекту 60 лет СССР, обесточат улицы Пугачёва, Совхозную, Трубную, посёлок Трубного завода.
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