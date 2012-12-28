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Происшествия
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49 минут назад
Усманец получил три года условно за наркотики в коробках, портсигаре и пакете
Собранный на улице в Усмани урожай мужчина хранил на чердаке в сарае.
Об этой истории мы рассказывали. В октябре 2025 года мужчина сорвал на одной из улиц Усмани несколько кустов дикорастущей конопли, изготовил из них марихуану и сложил запасы на чердаке.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, марихуану мужчина расфасовал в металлическую, бумажную коробки, портсигар и пакет. Потом в дом к усманцу наведались полицеские, которые изъяли 167,2 грамма марихуаны.
В суде мужчина признал вину и раскаялся.
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