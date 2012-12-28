С утра на улице Фрунзе пробки: водители объезжают закрытый мост

Сегодня ночью перекрыт для движения мост на улице Октябрьской и пока еще непривычные к новой схеме движения водители, встали в пробке на улице Фрунзе.Для объезда, моста напомним, мэрия ввела двустороннее движение на участках от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицы Литаврина.Ремонт моста на улице Октябрьской ведет «Уваровская ПМК-22». К ноябрю этого года мостостроители должны установить вместо железобетонных конструкций металлические элементы. Перед основными работами ресурсоснабжающие организации заменят коммуникации без отключения потребителей. Ремонт обошелся бюджету города в 47 802 137 рублей.