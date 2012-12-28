Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Общество
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27 минут назад
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С утра на улице Фрунзе пробки: водители объезжают закрытый мост
Для объезда, моста напомним, мэрия ввела двустороннее движение на участках от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицы Литаврина.
Ремонт моста на улице Октябрьской ведет «Уваровская ПМК-22». К ноябрю этого года мостостроители должны установить вместо железобетонных конструкций металлические элементы. Перед основными работами ресурсоснабжающие организации заменят коммуникации без отключения потребителей. Ремонт обошелся бюджету города в 47 802 137 рублей.
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