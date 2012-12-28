В Липецкой области снова сухо, ветрено и до +30

Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы.

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО и Липецкой области в частности по-прежнему продолжит определять западная периферия антициклона с центром над Поволжьем — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в Липецкой области будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами ожидаются порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 28 мая стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 1 градус тепла.