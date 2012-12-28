Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Погода в Липецке
95
26 минут назад
В Липецкой области снова сухо, ветрено и до +30
Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в Липецкой области будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами ожидаются порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 28 мая стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 1 градус тепла.
2
2
0
0
0
Комментарии