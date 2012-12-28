На скамье подсудимых — 43-летний руководитель работ.

В Задонском округе направлено в суд уголовное дело 43-летнего жителя Москвы, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (по статье 216 УК РФ) и в умышленном уничтожении чужого имущества (по части первой статьи 167 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура.По данным следствия, 6 сентября прошлого года при обустройстве фасада главного дома реставрируемого комплекса «Усадьба Хвостовых» в посёлке Колодезское Задонского округа погиб человек. Обвиняемый как раз был ответственен за соблюдение правил безопасности на этом объекте.По устной договорённости, без оформления трудовых отношений он нанял 25-летнего жителя Задонского округа — молодой мужчина фиксировал со строительных лесов на камеру телефона результаты малярных работ. Во время съёмки он наступил на край настила, который не был надёжно закреплён, упал с высоты восьми метров и погиб.Узнав о произошедшем, руководитель работ решил уничтожить главную улику. Он забрал сотовый телефон погибшего и, чтобы скрыть факт нарушения правил техники безопасности, разбил мобильный.Во время следствия мужчина полностью признал вину.