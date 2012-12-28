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В «Усадьбе Хвостовых» при съёмке на восьмиметровой высоте погиб 25-летний мужчина: дело дошло до суда
Происшествия
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сегодня, 15:43
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В «Усадьбе Хвостовых» при съёмке на восьмиметровой высоте погиб 25-летний мужчина: дело дошло до суда
На скамье подсудимых — 43-летний руководитель работ.
По данным следствия, 6 сентября прошлого года при обустройстве фасада главного дома реставрируемого комплекса «Усадьба Хвостовых» в посёлке Колодезское Задонского округа погиб человек. Обвиняемый как раз был ответственен за соблюдение правил безопасности на этом объекте.
По устной договорённости, без оформления трудовых отношений он нанял 25-летнего жителя Задонского округа — молодой мужчина фиксировал со строительных лесов на камеру телефона результаты малярных работ. Во время съёмки он наступил на край настила, который не был надёжно закреплён, упал с высоты восьми метров и погиб.
Узнав о произошедшем, руководитель работ решил уничтожить главную улику. Он забрал сотовый телефон погибшего и, чтобы скрыть факт нарушения правил техники безопасности, разбил мобильный.
Во время следствия мужчина полностью признал вину.
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